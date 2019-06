Cultura porta poesia valenciana al Festival de Gènova amb Mercé Claramunt

La internacionalització de la literatura valenciana que recull el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura de la Generalitat 'Llegim, llegim, llegim' ha possibilitat que la poesia valenciana estiga enguany en el Festival de Gènova 'Parole Spalancate' de la mà de Mercé Claramunt. Mercé Claramunt forma part d'antologies com 'Solcs de paraules', 'Antologia de poetes de l'Horta Nord' i 'Màtria, noves veus poètiques dels Països Catalans'. En 2018 va rebre el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per l'obra poètica 'Insomne vida sonora'.

El Festival Internacional de Poesia de Gènova és el més important d'Itàlia que presenta la poesia en totes les seues formes i en relació amb altres manifestacions artístiques; en particular, la música i les arts visuals.

Cada any es programen més de 120 esdeveniments gratuïts que inclouen lectures, 'performances', concerts, projeccions i conferències. Des que es va crear, en 1995, hi han participat més de 1.400 poetes provinents de 87 països europeus.