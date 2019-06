Peníscola a ritme de jazz

L'Institut Valencià de Cultura ha presentat la programació del Festival Internacional de Jazz de Peníscola, que organitza íntegrament aquesta institució i que enguany celebra la 16a edició. Durant el mes de juliol, el Palau de Congressos de Peníscola acollirà quatre concerts molt variats que donaran forma a una cita estiuenca ja molt consolidada.

El 5 de juliol, el Festival de Jazz començarà amb el concert de Jeff Jerolamon Jazz Experience, una proposta de quartet encapçalat per Jerolamon, un dels bateries de 'jazz' més solvents de l'escena estatal. La segona ocasió per a gaudir d'aquest gènere tindrà lloc l'11 de juliol, amb la nord-americana Dianne Reeves, la vocalista de 'jazz' per excel·lència del panorama actual, guanyadora de cinc premis Grammy i del premi Jazz Master Awards, l'honor més alt que els Estats Units atorguen a músics de 'jazz'.

El tercer espectacle, el 19 de juliol, anirà a càrrec dels valencians Spanish Brass i l'andalús Chano Domínguez, que oferiran el seu espectacle 'Puro de oliva' en format sextet. I finalment, el 26 de juliol tancaran aquesta edició del Festival de Jazz de Peníscola Pepe Rivero & María Berasarte, que presenten 'Delirio', un nou projecte a piano i veu que conjuga temes propis amb cançons molt conegudes.

Grans noms

El Festival de Jazz de Peníscola combina amb estes propostes espectacles de proximitat amb grans noms del 'jazz', tal com ha explicat Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura: «Presentem una edició més del Festival de Jazz de Peníscola, que és ja una cita totalment consolidada del calendari estiuenc i que aporta un plus cultural a una localitat molt turística com és Peníscola. És un marc idoni per a acollir propostes musicals nacionals i internacionals d'altíssima qualitat com les que s'inclouen en la programació d'enguany».