Premi del Cant Valencià a l'Ateneu Mercantil

L' Associació d' Estudis del Cant Valencià (AECV) lliurarà el Premi Obrint Camins, en la seua huitena edició de 2019, a l'Ateneu Mercantil de Valéncia que replegarà la presidenta de l' Ateneu Carmen de Rosa Torner i a qui dedicarà una mostra de Cants d' Estil i Albaes.

El Premi Obrint Camins es lliura a persones físiques o jurídiques que han destacat en favor de la cultura valenciana, en especial de les músiques i cants de tradició valencianes. L'edició de 2019 ve a reconéixer a l' Ateneu Mercantil el permanent contacte en diverses institucions valencianes, incloent l' Associació d' Estudis del Cant Valencià, a la fi d'enfortir les tradicions i senyes identitàries valencianes, entre les quals es troba el Cant Valencià com a patrimoni immaterial genuí dels valencians.

L'acte de reconeixement tindrà lloc el pròxim dissabte 15 de juny, a les 19:30 de la vesprada, en el Saló d'actes de l' Ateneu Mercantil de Valéncia, a la plaça de plaça de l'Ajuntament.