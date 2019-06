Usó, Ramon, Cerdà, Gregori, Bayona i Boluda, Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

Vicent Usó, Ramon Ramon, Àngels Gregori, Maribel Bayona, Anna Boluda i Ximo Cerdà seran els guardonats enguany amb els XXIX Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, que reconeixen les millors obres publicades durant el 2018. Per la seua part, Miquel Gil rebrà el Premi Difusió de la literatura que atorga la Junta Directiva de l'AELC al País Valencià en el marc d'un sopar que es farà hui divendres a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, en el transcurs d'una vetlada en la qual s'homenatjarà l'escriptora Àngels Moreno Vercher.

«Tenim una literatura molt potent, i les obres guardonades en són una clara mostra. Les que no han guanyat, també: escollir mai no és fàcil quan hi ha tanta qualitat en joc»: a la llum de les consideracions dels jurats, Gemma Pasqual, vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) pel País Valencià, qui ha destacat la força de la nostra literatura, tant en quantitat de llibres publicats com en la qualitat que se'ls reconeix, i ha convocat tothom a «la festa de la paraula escrita» .

Com en cada edició, un jurat format per escriptores i escriptors que no hagen publicat res durant l'any anterior ha escollit la millor obra entre les diverses categories: narrativa, assaig, poesia, teatre, literatura infantil i literatura juvenil. Enguany el jurat ha estat format per Silvestre Vilaplana, Hèctor Serra, Pere Císcar i Maria Dolors Pellicer en les categories de poesia, literatura infantil i literatura juvenil; i per Gemma Miralles, Salvador Company, Xavier Aliaga i Adolf Piquer en les categories de narrativa, assaig i teatre.

El premi de narrativa ha estat per a l'obra de Vicent Usó «El paradís a les fosques» (Bromera), distingida «per la solidesa de la proposta, la rodonesa de la seua estructura i per la capacitat de relacionar literàriament els conflictes del passat amb la problemàtica de la realitat contemporània». En la modalitat d'assaig el guardó ha estat per a Ramon Ramon, pel dietari Llum a l'atzucac (Bromera). El jurat hi destaca «la qualitat de la prosa, la capacitat de colpir a través d'un despullament intel·lectual i existencial i el joc de referències culturals, que relaciona el nostre àmbit amb la millor tradició intel·lectual europea».

El premi de poesia ha estat per a l'obra d'Àngels Gregori «Quan els grans arbres cauen» (Bromera), per «la seua poètica de l'experiència, amb gran domini formal», i perquè és «una obra aguda, intel·ligent i amb molta gràcia en el maneig de la intertextualitat». La millor obra de teatre de l'any 2018 ha estat per a Maribel Bayona amb «L'orquestra del silenci» (Generalitat Valenciana), per "l'habilitat per trenar una comèdia enigmàtica amb un llenguatge propi tot emprant diferents manifestacions artístiques per arribar a una composició singular i atractiva".

El premi en la modalitat de literatura juvenil ha estat per a Anna Boluda, amb la novel·la «Res a amagar» (Tabarca). El jurat considera aquesta obra mereixedora del guardó per «esperonar la reivindicació per la igualtat i els drets LGTBI tot situant-nos davant de dues històries que ofereixen un mirall generacional bastit amb una escriptura que atrapa el lector».

I el premi de literatura infantil ha estat per a l'obra de Ximo Cerdà «Un mocador de pirata» (Bromera), «per la manera com s'afronta un tema dramàtic sense estridències, amb tacte, amb humor i fent emprar el poder guaridor de la fantasia».

A més a més, la Junta de l'AELC al País Valencià ha decidit atorgar el Premi de Difusió al músic i cantant Miquel Gil perquè és un artista que crea literatura a cada cançó i per la seua tasca incansable a favor de la poesia (que és fer-la i dir-la i escampar-la a tot arreu).