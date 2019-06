La UV participa en les jornades europees d'arqueologia amb tallers i visites a jaciments

El Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València participa en les primeres Jornades Europees d'Arqueologia, un esdeveniment on participen més de 40 països, organitzant activitats els dies 14, 15 i 16 de juny. Es tracta de sengles visites a jaciments valencians, l'exposició Desempolsegant la història de La Nau i diversos tallers, tant en la Facultat de Geografia i Història com en el Centre Cultural La Nau.

Les visites previstes i per a les quals està oberta la inscripció són a Abric de la Quebrada (Chelva, comarca dels Serrans) un assentament neandertal amb una ocupació de 80.000 anys, on es poden veure restes de foc i l'estructura del jaciment. La concentració serà al balneari de l'assut de Tuéjar, a les 10 hores. El mateix dia, diumenge 16, entre les 11 i les 13.30 hores també es visitarà la ciutat ibera de Kelin, que va estar habitada durant 7 segles i l'accés a la qual també incorporarà una visita al museu de Caudete de las Fuentes (la Plana de Utiel-Requena), en el qual s'exposen diverses peces del jaciment.

Els tallers es duran a terme a la Facultat de Geografia i Història (divendres 14, per a estudiantat preuniversitari) i al Centre Cultural La Nau (dissabte 15, amb accés lliure). A La Nau es realitzaran entre les 10 i les 19 hores. Els quatre tallers són Cercant fusta, flors i fruits, l'objectiu del qual és reconèixer les plantes, els seus usos i saber reconstruir la seua biografia en un jaciment i Excavem un vaixell enfonsat, proposta per a acostar l'arqueologia subaquàtica. A més, el taller Què és l'arqueometria? mostrarà les aplicacions dels rajos-X en materials arqueològics (ceràmica, os, pedra, pintura€) i Entendre la ceràmica mostrarà quina informació poden aportar els fragments ceràmics amb el seu tractament analític.

Pel que fa a l'exposició Desempolsegant la història de La Nau, mostrarà per primera vegada els resultats de les excavacions realitzades amb motiu de la remodelació de l'edifici històric de la Universitat de València el 1998. Es podrà veure dissabte entre les 10 i les 19 hores.

Obertes a tots els països

Les Jornades Europees d'Arqueologia estan organitzades per l'Institut Nacional d'Investigacions Arqueològiques Preventives (INRAP) de França des del 2010. Enguany, amb motiu del seu desè aniversari, s'ha volgut compartir esta fita amb la major quantitat possible de persones, per a la qual cosa les jornades s'han obert a tots els països europeus.

Les jornades són una oportunitat per a conscienciar i familiaritzar el públic europeu amb l'Arqueologia i els seus reptes. Mitjançant actes originals i festius, famílies, estudiantat de totes les edats, persones aficionades a la Història o que simplement senten curiositat, podran conèixer aquesta disciplina i el patrimoni arqueològic. A més, les jornades volen contribuir al desenvolupament d'una identitat comuna i a preservar les diferències culturals que caracteritzen una Europa plural.