El MuVIM inaugura les jornades «Dubón. Mirant la dona en el canvi de segle i la II República»

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), depenent de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, acull demà dimecres 19 i dijous 20 de juny les jornades «Dubón. Mirant la dona en el canvi de segle i la II República». De l'exposició «Dubón. Un artista republicà (1909-1952)», que es pot visitar fins a finals d'agost en el museu, naixen aquestes jornades en les quals es pretén fer pensar sobre la construcció de la dona, real o idealitzada, en l'obra i el temps de Luis Dubón.

Per això, s'estudiarà amb detall la representació femenina en l'art i la cultura des de finals del segle XIX fins a mitjans del XX, parant especial atenció al període de la Segona República, per ser exemple de l'apoderament de la dona occidental i alhora el moment més fructífer de la carrera de l'artista. Les jornades comptaran amb la presència d'Amparo Carbonell Tatay, catedràtica de la Universitat Politècnica de València, que mostrarà l'article que ha realitzat per al catàleg de l'exposició que es titula «Què miren les dones de Dubón».

Pablo Sánchez, investigador en formació en el Departament d'Història de l'Art de la UV, abordarà la figura de Dubón en el context de la València republicana. Cristina Escrivà, documentalista i escriptora, parlarà sobre «La dona de la València republicana». Raquel Bauxauli, historiadora de l'art, presentarà la ponència «Representacions estereotipades de la feminitat en l'entre segle XIX-XX. La dona prostrada i la seua pervivència a través del temps». Esther González Gea, historiadora de l'art, tractarà la «Mare Dolorosa. Retrat fotogràfic post mortem des de finals del segle XIX fins a l'actualitat». Laura Sánchez presentarà «La imatge de Salomé com femme fatale». Finalment, Bernia Mitjans, tractarà la influència femenina en l'obra de Dubón i com transforma la imatge tradicional de la femme fatale.