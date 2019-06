Mor Carme Miquel, mestra de mestres

L'escriptora i mestra Carme Miquel, qui va dedicar la seua carrera al món de l'educació i de la promoció del valencià, ha mort als 74 anys. Acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i membre del Moviment de Renovació Pedagògica Freinet, Miquel va dedicar la seua vida a l'educació, l'escriptura i la promoció del valencià. Presidenta d'Escola Valenciana entre el 1990 i el 1994 i de la CAPPEPV, va publicar més d'una trentena de llibres i va treballar de mestra durant quasi ?? anys. La seua obra Aigua en cistella ha sigut reeditada més de deu vegades i compta amb més de 19.000 exemplars venuts

Col.laboradora des de 1998 de la sección Panorama de Levante-EMV, Miquel era actualment integrant de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i al llarg de la seua trajectòria va estar al capdavant d'entitats com Escola Valenciana.

Precisament, aquest moviment cívic va expressat públicament les seues condolences per la mort de la mestra i autora: «Hui Escola Valenciana està trista. Ens ha deixat Carme Miquel, presidenta de la nostra entitat entre 1990 i 1994, mestra i escriptora. Expressem les nostres condolences a la família. Gràcies per tot el que ens has donat, descansa en pau».

També es va manifestar, entre d'altres, Acció Cultural del País Valencià en un missatge en xarxes: «Ha mort Carme Miquel, mestra, escriptora i sòcia d'ACPV, membre de STEPV-Iv, presidenta d'Escola Valenciana i acadèmica de l'AVL, amiga i bona persona. Les nostres condolences a familiars i amistats. Gràcies pel teu treball per la llengua, l'escola i el país. Ens queda el teu exemple».

Igualment, des de l'esfera política es varen llançar paraules en record de la intel·lectual. Així, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, subratlla «l'immensa tristesa» per la defunció de Miquel però també «amb el tresor del llegat que deixa».

En termes similars, el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, es va referir a Miquel com a «mestra de mestres». «Dir Carme Miquel és dir escola inclusiva, en valencià i arrelada a l'entorn. Renovació pedagògica i foment de la lectura. Activisme educatiu, literari i mediambiental. Dir Carme Miquel és dir amiga».

Carme Miquel Diego (La Nucia, Marina Baixa, 1944) va ser mestra durant 39 anys i la seua activitat professional va girarentorn de l'educació i la promoció del valencià. Ha sigut coordinadora i professora de la Didàctica dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica de la ICE sota la direcció del professor Sanchis Guarner (1974-1977).

Membre de l'equip tècnic del Pla Experimental d'Ensenyament del Valencià en el primer Consell Preautonòmic (1978-1980), coordinadora per a l'ensenyament del valencià i cap de la Secció de Programacions i Estudis de la Conselleria d'Educació (1983-1986), segons figura en el curriculum de l'AVL.

Va ser així mateix cofundadora de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (1964) i membre de diversos moviments de renovació pedagògica, a més de coorganizadora de les primeres Escoles d'Estiu del País Valencià (1975-1979), cofundadora de la CAPPEPV (1985) i de la Federació Escola Valenciana (1990), així com presidenta de les dos entitats de 1989 a 1993.

Des d'Escola Valenciana va impulsar les Trobades d'Escoles en Valencià i els cinc congressos que l'esmentada entitat ha organitzat, exercint de coordinadora del primer d'ells, celebrat en 1993, i del quart, en 2006.

És autora de materials didàctics i coautora de llibres de text per a l'ensenyament del valencià i va publicar més d'una trentena de llibres de literatura infantil, juvenil i d'adults en les modalitats de narrativa i assaig.

Entre els guardons rebuts, figuren el Premi Samaruc 1997 dels Bibliotecaris valencians; el de novel·la Ciutat d'Alzira de 1998 per Aigua en cistella, i la distinció a la Trajectòria de la Crítica dels Escriptors Valencians en 2016.

El seu llegat també deixa més de 1.500 articles, generalment de temàtica educativa, lingüística i mediambiental tant en revistes pedagògiques com d'informació general i des de 1998 publicava un article setmanal en la pàgina Panorama del diari Levante-EMV.

La capella ardent s'instal·larà hui dimecres a partir de les nou del matí en el Tanatori Municipal de València. El sepeli tindrà lloc aqueix mateix dia a les 19.00 hores en el Cementeri Municipal.