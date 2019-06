Alboraia celebra Sant Joan amb rock i orxafa vora mar

La platja de la Patacona acull el proper diumenge 23 de juny tindrà lloc, durant la vesprada i la nit, el tradicional festival estiuenc Xufa Rock que celebra Sant Joan amb música, foc i orxata D.O. de València gratis per als assistents.



Les activitats començaran a les 19h amb l'actuació de Ramonets, unes vertaderes estreles del rock&roll per als més menuts i que sempre fan vibrar tant als xiquets i els pares com als xufers més puntuals.



La festa grossa començarà a les 20,30 i s'allargarà fins passada la mitja nit amb les actuacions de Dusty Shoes, L'Emperador, 121db y amb Ley DJ y Space Elephants que seran els encarregats de tancar una nit màgica que, com no pot ser d'altra manera tindrà també al foc com a protagonista amb la participació dels Dimonis de l'Avern.



El Xufa Rock s'ha constituït ja com a la millor alternativa per a tots aquells que volen passar la nit de Sant Joan a vora mar, amb música i amb la millor orxata de València.