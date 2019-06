Cinema Jove presenta hui les tres últimes estrenes de la Secció Oficial

Cinema Jove hui en la Filmoteca els tres últimes estrenes de la Secció Oficial de Llargmetratges, en els quals la realitat és portada a la ficció de tres formes diferents. La primera, que es projectarà a les 11.30 hores està basada en un fet real. En The Last to See Them, de Sara Summa, l'espectador assisteix a l'últim dia de vida d'una família en el sud d'Itàlia. La destinació dels protagonistes es basa en una història real esdevinguda en 2012. En la vespra d'unes noces, els Durati van ser assassinats per motius desconeguts, però es va assumir una connexió amb la màfia.

La segona, Parade, presentada a les 20 hores per la seua directora, Nino Zhvania, s'inspira en els records de la realitzadora sobre les converses entre el seu pare i els seus amics, part de la generació perduda de Geòrgia. El llargmetratge se centra en la reunió entre tres vells amics a Tbilissi.

Finalment, la coreana House of Hummingbird que presentarà a les 22.35 hores la seua directora, Bora Kim, està basada en la pròpia adolescència de la directora i guionista. La protagonista és una solitària xica de 14 anys privada de l'atenció de la seua disfuncional família.