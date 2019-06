El certamen nacional de teatre arriba al Castell

El Castell d'Alaquàs acull aquesta setmana per setè any consecutiu el Certamen Nacional de Teatre Escenalaquàs organitzat per la companyia Carabau Teatro i l'Ajuntament. En aquest certamen hi haurà la representació de peces de microteatre, de les tres obres a concurs i la d'una obra fora de concurs per inaugurar el certamen. Les escenificacions són en el claustre del palau renaixentista.

El festival s'iniciarà el dimecres 26 de juny a les 22,30 hores amb l'obra fora de concurs La Memòria, a càrrec de Teatre de l'Olivera, del col·legi Mare de Déu de l'Olivar. Estarà dirigida per Xema Palanca i Elisa Buil.

El dijous 27 de juny a les 22,30 hores es podrà veure la primera representació a concurs, serà Huanita de la companyia Cia Teatro en Construcción, dirigida per Marcos Altuve. Amb aquest muntatge, el grup ha rebut diversos premis, entre ells el guardó a la Millor Obra en el festival d'Olvera, fa uns dies.

Les representacions continuaran el divendres 28 de juny a les 22,30 hores amb Si en el árbol un burka, a càrrec de la companyia Tormenta Teatro, amb la direcció de Jesús Peñas. Aquest muntatge es va estrenar el 21 de setembre de 2018 a el Teatre Federico García Lorca de Getafe.

I el dissabte 29 de juny, a les 22 hores, arribarà el torn de Monstruos de papel mojado de la companyia La Otra Parte Teatro, actuació que en finalitzar donarà pas a la clausura del certamen i lliurament de premis. A més, en l'apartat de Microteatre, enguany el públic gaudirà de tres obres, Albaricoque, Al lado i Si no te importa, el divendres 28 i dissabte 29 de juny, a les 19:30, 20:00 i 20:30 hores, respectivament.

Compra de les entrades

El preu de l'entrada per assistir al certamen és de 8 euros per persona i per representació, encara que hi ha un abonament per 15 euros. L'obra fora de concurs té una entrada amb preu de tres euros per persona. I la mateixa quantitat s'aplica a les entrades per a les sessions de Microteatre.

El preu de l'abonament inclou l'entrada a l'obra fora de concurs i a les tres obres a concurs, amb cadira reservada en les primeres files, així com a les representacions de microteatre.

Les entrades es poden aquirir en els Caixers Ciutadans Municipals, ubicats en l'Ajuntament d'Alaquàs, la Policía Local o qualsevol dels dos Poliesportius Municipals. També es poden comprar en el portal www.entrapolis.com. En els dos casos, s'haurà de canviar el tiquet obtingut pels abonaments o entrades al Castell, el dia de la representació. Finalment, es poden comprar les entrades en la pròpia taquilla del Castell, des d'una hora abans de cada espectacle.