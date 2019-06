Rosa María Rodríguez Magda dóna veu a les "dones molestes"

La filòsofa i escriptora Rosa María Rodríguez Magda presenta el seu últim treball La mujer molesta, que es tracta d'un assaig sobre l'anomenat feminisme postgénero. Així, aquest llibre analitza els corrents més actuals del moviment feminista i les diferents identitats que en ell conflueixen, posant de manifest que l'evolució de les dones implica superar nous paranys del patriarcat.

Sota el títol La mujer molesta: Feminismos postgénero y transidentidad sexual, Rodríguez Magda defensa que les dones sempre han estat «molestes» per a les societats tradicionals, la vida pública, la cultura i, fins i tot, la família. A més, argumenta que aquesta «misogínia ancestral» no només continua vigent en l'actualitat, sinó que s'ha desenvolupat per a reduir a les dones a uns models que no es corresponen amb la seva diversitat.

L'obra, publicada per Mènades en la seva col·lecció Trinxeres, serà presentada a València aquest dijous 27 de juny, a les 19 hores, a la Biblioteca de la Dóna. L'acte comptarà amb la mateixa autora del llibre, Rosa María Rodríguez Magda, així com amb Marina Gilabert, secretària general de l'associació Clàssiques i Modernes, i l'editora María Sánchez.