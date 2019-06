Un total de 345 obres aspiren als premis València i València Nova del Magnànim

Els diferents jurats dels premis València i València Nova 2019 que convoca la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació es reuniran hui, al MuVIM, per decidir el seu veredicte final entre les 345 obres presentades en les diferents modalitats de poesia (en castellà i valencià), narrativa (en castellà i valencià), assaig i novel·la gràfica, així com els València Nova (per a menors de 36 anys) en les narrativa, poesia i assaig.

Els jurats, presidits per la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cultura, Xavier Rius, tot i que ells, atenent a la seua condició de representants públics, no votaran, faran pública la seua decisió a les 12:30 hores, a la sala Gregori Mayans del MuVIM, i obriran les pliques corresponents en directe davant dels mitjans de comunicació per conéixer el nom dels guanyadors. Actuarà com a secretari el cap del Servei de Cultura de la Diputació, Josep Joan Vidal.

En una primera valoració a la vista del nombre de treballs presentats, semblant al de l'edició anterior, Rius s'ha mostrat convençut que «els canvis introduïts al llarg dels darrers quatre anys estan contribuint a prestigiar i recuperar aquest certamen, degà dels premis literaris valencians». Rius confia, especialment, «en la la progressiva consolidació dels premis d'assaig i de novel·la gràfica, dues de les novetats d'aquesta convocatòria».