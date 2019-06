El Museu d'Etnologia presenta la cinta "Tocant el Cel. Les muixerangues valencianes"

El documental Tocant el cel. Les muixerangues valencianes, patrocinat pel Museu Valencià d'Etnologia, centre depenent de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, es presentarà demà diumenge, 30 de juny, en una jornada que el museu dedicarà a les muixerangues. En aquest encontre es celebrarà una taula rodona, tallers infantils i l'exhibició de muixerangues de València i Algemesí.

Tocant el Cel. Les muixerangues valencianes es presenta com una eina per a la difusió i promoció d'aquesta part de la cultura popular valenciana que en gran part és desconeguda, i que sovint es confon amb els castells de Catalunya. La cinta mostra que és un fenomen autòcton i amb una gran difusió territorial, tant en el passat com actualment, així com d'una gran varietat.

La producció, amb guió de Valentí Figueres i Oreto Trescolí, i que ha estat produïda per Max Madera Films i dirigida per Valentí Figueres, reflexiona sobre el fet muixeranguer des d'una visió antropològica. A més d'una aproximació històrica, es mostra els valors que aquesta manifestació té per les persones que hi participen. Compta amb la participació de colles com Els Negrets de l'Alcúdia, Dansa Guerrera de Todolella, Dansants de Forcall, Danses de Peníscola, Muixeranga de Castelló, Mojiganga de Titaguas, Jove Muixeranga de València, La Muixeranga d'Algemesí i La Nova Muixeranga d'Algemesí.