Els Premis Carles Santos s'obren més al públic

La segona edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana incorporaran una nova categoria, el premi del públic, que es decidirà per votació popular a través d'internet. Cada persona podrà votar solament una candidatura i s'admetrà solament un vot per IP. Per a valorar els treballs presentats, es configuraran dos jurats específics i la llista de nominats als premis es farà pública en el marc de la Fira Valenciana de la Música Trovam, on també s'anunciarà el premi d'honor a la millor contribució a la música valenciana, que s'atorgarà a una persona, grup, societat, associació o institució i es valorarà la seua trajectòria professional.

La direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) ja ha obert el termini de presentació de candidatures per a la segona edició dels Premis Carles Santos , que es lliuraran en el Teatre Principal de València el 12 de desembre.

Des d'aquest divendres i fins al pròxim 4 d'octubre, els grups i músics valencians de tots els estils que hagen presentat un disc, hagen estrenat un vídeo musical o hagen fet una gira entre l'1 de novembre de 2018 i el 31 d'octubre de 2019 poden inscriure's per a participar mitjançant un formulari en línia on poden pujar tota la informació relativa al seu treball.

Amb aquesta primera fase de presentació de candidatures s'engega la maquinària dels II Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que van arrancar amb una «reeixida» primera edició en 2018. El guardó que reprodueix el piano intervingut per Carles Santos i està fet en el taller de l'escultor Jaume Espí. A més, els guanyadors del certamen tindran la possibilitat de formar part del Sonora, circuit de la música valenciana de l'any 2020, ha assenyalat la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Els Premis Carles Santos de la Música Valenciana atorgaran guardons en les 17 categories següents: artista o grup revelació, millor disc de cançó d'autor, millor disc de música de repertori, millor disc de recuperació de patrimoni musical, millor disc de músiques d'arrel, millor disc de fusió, mestissatge i urbana, millor disc de 'jazz', millor disc de pop, millor disc de 'rock', millor disc de música per a famílies, millor cançó, millor disseny, millor vídeo musical, millor gira, millor disc i premi d'honor.

Els grans trionfadors de la primera edició dels Premis Carles Santos van ser Els Jóvens, el grup de folk de Sant Vicent del Raspeig. La banda es va alçar amb tres dels premis principals: millor artista revelació pel seu primer disc, Els Jóvens; millor cançó per «Anís Tenis» i millor disc.