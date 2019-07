El Gothejazz tanca la 7ª edició amb l'aposta per grups internacionals i locals

Un any més -i ja van set- el centre d'art Vila Eugènia de Godella i els seus jardins acolliren el festival Gothejazz, una cita ineludible per als amants de la música en directe i que es consolida dins del món jazzístic no només de la Comunitat Valenciana sinó en el global del territori espanyol. En eixos mateixos termes es referia a esta setena edició la regidora de Cultura, Tatiana Prades: «mantindre viu durant set anys un festival com este significa, d'una banda, el gran treball que s'està fent per part del personal de l'ajuntament i, d'una altra, que existeix un interès real del públic, com així ha quedat palés amb una assistència que ha anat creixent amb cada nova edició».

El moment àlgid d'enguany es va viure el dissabte a la nit, amb el concert del trompetista David Pastor, que es presentà en format quartet amb Francesc Capella (piano), Tom Warburton (contrabaix) i Josep Cordobés (bateria). Film Sessions -així s'anomena esta formació- transformà les melodies de bandes sonores que formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva, com ara 'Chinatown', 'Breakfast at Tiffany's', 'Black Orpheus' o 'Saturday night fever', entre d'altres.

«Va ser, sense dubte, un dels millors concerts que es recorden en este escenari», afirmà Prades, després de que el trompetista esgotara totes les entrades. «Tindre una figura internacional del nivell de David Pastor ha estat tot un luxe per a Godella», digué la regidora. Un reconeixement que fou mutu, doncs el propi músic va assenyalar que el Gothejazz ja forma part del circuit de festivals marcats en l'agenda de la majoria dels grups de jazz del país.

No hi hagué sold out, però per molt poc, en el concert de Le Dancing Pepa Swing Band. Eduard Marquina, Fede Crespo, José Reillo, Joan Saldaña, Javi Pérez i Paco Soler ens posaren el ritme al cos amb el seu swing dels anys 30, que arribava a Godella després de diversos anys intentant quadrar les agendes del grup i del festival.

Este any es van mantindre intactes algunes de les senyes d'identitat del Gothejazz: l'aposta per les dones, pel públic familiar i pels grups locals.

El primer exemple el trobàrem en el concert que es celebrà a l'interior del centre d'art i que estigué protagonitzat per Les Femme. Anna Moreno (flauta travessera), Elvira Ramón (piano), Joana Sales (contrabaix) i Àngela Pozuelo (bateria) ens presentaren el seu darrer treball, 'More than jazz', on fusionen este gènere amb la música clàssica.

L'espai per a xiquetes i xiquets, i pares i mares, arribà, com sempre, el diumenge de matí de la mà de Noa Lur i el seu Jazz for Children. L'artista estigué acompanyada per Jorge Fontecha (veu), Jorge Castañeda (piano i teclat), Ricardo Alonso (baix), Mauricio Gómez (saxo), David Fernández (bateria) i Tony Pereyra (guitarra), que interpretaren un repertori molt divertit, fusionant les bandes sonores de pel·lícules 'Aladdín', 'Frozen' o 'Gru' amb estàndards de jazz.

I, per últim, com no podia ser d'una altra manera, pujaren a l'escenari els màxims representants del talent autòcton en el panorama jazzístic: la big band del Casino Musical de Godella. La formació, dirigida per Manolo Valls, va oferir un monogràfic amb temes de José Luis Granell, el seu saxo alt lead.