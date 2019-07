L'IVC presenta la 7ª edició de Trovam-Pro Weekend, la Fira Valenciana de la Música

L'Institut Valencià de Cultura ha presentat la setena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend, que se celebrarà a Castelló entre el 7 i el 10 de novembre. Des del 2013, i gràcies al treball realitzat al llarg de les sis edicions anteriors, la Fira Valenciana de la Música s'ha consolidat com la convocatòria professional més important de la indústria a la C. Valenciana. Així mateix, cal destacar que el Trovam - Pro Weekend forma part del projecte estratègic 'Fes Cultura' de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport des del 2016 i està coorganitzat per l'Institut Valencià de Cultura, amb altres entitats.

Enguany, Castelló tornarà a acollir quatre dies dedicats a la música durant els quals els assistents podran gaudir de desenes d'actuacions d'artistes autòctons i estatals. A més, representants institucionals, programadors, músics, promotors, mànagers i membres dels col·lectius que formen part de la cadena de valor musical s'aplegaran a la capital de la Plana.