Les muixerangues ompliran Torrent

Espectacle, música i colors arriben aquest dissabte, 6 de juliol, a Torrent, de la mà de la Muixeranga la Torrentina, que celebra a la ciutat la V Trobada de Muixerangues. A les 19 hores hi haurà una cercavila des de la plaça de les Corts Valencianes fins a la plaça Major de Torrent. I als peus de la torre es duran a terme les esperades torres humanes.

El grup, nascut en 2015 i amb pocs anys de recorregut, ha convertit aquesta cita en una data clau per a la resta de muixerangues de la Comunitat Valenciana i altres comunitats com Catalunya i Aragó. Enguany hi participaran la Muixeranga Marina Baixa, la Muixeranga de Guadassuar «La Carabassota», el grup de tabaleters i dolçainers de la Colleta del Verger i els castellers «Tirallongues» de Manresa. Per descomptat, l'amfitriona, la Torrentina, també tindrà presència en l'acte.Es tracta d'un esdeveniment que dona peu a les festes patronals de Torrent i ja és una jornada consolidada en el territori i que segueixen molts torrentins i torrentines, però que també va més enllà de les fronteres de la ciutat. «Estem molt contents d'haver recuperat aquesta tradició que des de l'inici del segle XX havia desaparegut a Torrent», explica emocionada Marisa Esteve, presidenta del grup.

La colla torrentina va aconseguir reunir 1.800 participants entre les quatre edicions anteriors. En la d'enguany s'esperen 362 assistents, entre els quals hi haurà muixeranguers, músics i castellers del territori valencià i català.

Per a festejar aquesta cinquena trobada, la Torrentina ha preparat dues novetats: estrenaran «la Dansa de la Bayeta», que és la part més antiga del «Ball de Torrent» que hi ha documentada. I, a més, es durà a terme un certamen de fotografia mentre es desenvolupa l'acte.

Es tracta del II Concurs Fotogràfic Muixeranguer en què qualsevol que acudisca a l'esdeveniment pot participar amb la seua càmera o telèfon mòbil i fent fotos. Els fotògrafs hauran de pujar les fotos a les seues xarxes socials amb l'etiqueta #Vtorrentdemuixerangues a fi de difondre la cultura de les torres humanes pertot arreu. Aquest concurs forma part d'un conjunt d'activitats que ha organitzat la Torrentina.

Una altra de les activitats és el Concurs Muixeranguer de Dibuix, que es va organitzar amb la finalitat de difondre entre els escolars la cultura d'aquesta tradició dins de les arts plàstiques. Hi participaren nombroses xiquetes i xiquets de diferents escoles de l'Horta Sud i Nord.

La prova va dividir-se en tres categories. La primera, de 3 a 5 anys, en la qual el primer premi va ser per a Balma Mulet, que forma part de la Muixeranga de la Plana; i el segon per a Álvaro Iglesias, del col·legi Ausiàs March de Picanya. En la segona categoria, de 6 a 8 anys, guanyà la xiqueta Valeria Cabrera, del CEIP Miguel Hernández de Torrent, i Pau Conca, del mateix centre, va quedar en segon lloc. En la tercera categoria, que comprén dels 9 als 12 anys, Sofia Querecuto, de Picanya, va ser la vencedora, i la segona classificada va ser Carol Pastor, del CEIP Sant Pasqual de Torrent.

Aquests desafiaments d'elaboració de cartells ja arriben a la majoria d'aules de Plàstica de la Comunitat Valenciana. Els més mítics són els de «Moros i Cristians» ja que sol haver-hi un concurs en cada poble. Ara, amb els de muixerangues es continua promulgant la nostra cultura entre els veïns i les veïnes de València, però també més enllà de les nostres fronteres gràcies a la difusió d'aquest contingut mitjançant les xarxes socials.

Els torrentins i totes les colles participants esperen «ansiosament» que arribe aquest dia.