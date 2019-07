La Federació d'Idecos marca la fulla de ruta per al 2020

Abans de temps de vacances, la Junta Directiva de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, ha celebrat una seua darrera reunió, per tal de fixar els projectes que han de prendre forma durant el curs 2019 – 2020 i entre els quals cal esmentar la consolidació de la revista "Bastida" així com l'obertura de la pàgina web, la col·laboració amb l'associació ArrelAires per al mapeig de la saviesa popular i l'organització de l'exposició "patrimoni contra les cordes".

Però a més d'esta iniciativa, la Federació d'Instituts d'Estudis té previst convocar la segona edició dels Premis d'Investigació Jove, encetar el projecte de reunions, aplecs i tallers territorials descentralitzats, continuar amb el conveni signat amb la Universitat de València per realitzar les trobades d'estudi i recerca i, consolidar l'acord marc que es manté amb l'Institut Ramon Muntaner, entitat que abraça el conjunt de l'àmbit lingüístic.

De fet, amb l'IRMU, es pensa posar en valor el projecte "Pobles Abandonats" una proposta que pretén repertoritzar el patrimoni humà social i espacial que els deriva dels llogarets deshabitats i, fer una radiografia de l'evolució del patrimoni europeu a l'escala del territori valencià, per tal d'establir un inventari a partir de recerca documental, de treball de camp, de realització de mapes i d'entrevistes amb els darrers habitants d'aquests llogarets. La Junta Directiva de la Federació d'Instituts d'Estudis, insistix en la necessitat de constituir l'lnstitut Manuel Sanchis Guarner en l'àmbit valencià i amb el suport de les administracions públiques valencianes.