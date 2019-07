El Carme acosta la lluita de la dona al tercer món

El Centre del Carme acull l'exposició «Resiliència al Sahel», una proposta emmarcada dins de la convocatòria «Altaveu», d'inclusió i cohesió social del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. «Resiliència al Sahel» és un projecte al voltant de la participació, l'enfortiment i l'apoderament de la dona en la comunitat rural de Doguerawa (Níger). A través d'una exposició fotogràfica, es pretén fer partícip la ciutadania, des de la sensibilització i la informació, dels processos socioeducatius que desenvolupa l'ONG Movimiento por la Paz en la delegació valenciana.

El visitant recorrerà l'exposició amb l'acompanyament de les persones nigerines a través dels continguts escrits en primera persona; experiències personals que versen sobre quatre rutes de millora dels nivells de protecció social dels grups més vulnerables: dret a la salut i nutrició; accés a l'aigua, sanejament i higiene; dret a salut sexual i reproductiva, i una quarta ruta en què s'invita el visitant a participar en la mostra aportant nous drets per a la dona, reflexions entorn dels drets humans.

El projecte disposarà de tallers educatius per a activar diàlegs compartits des de la corresponsabilitat amb la justícia social i la defensa dels drets humans. Els tallers recorreran les quatre rutes de millora dels nivells de protecció social dels grups més vulnerables de la comuna rural de Doguerawa a Níger, a través de l'enfortiment de les capacitats de la població i l'apoderament de les dones.

La frontera

La resiliència és la capacitat de les persones, famílies o comunitats exposades a una amenaça d'anticipar, reduir l'impacte i afrontar l'adversitat, recuperar-se'n dels efectes i transformar les seues condicions de vida sense posar en perill les seues perspectives a llarg termini.

La paraula Sahel ve de l'àrab, llengua en què es traduiria com 'costa', 'vora' en al·lusió a la 'frontera' que constitueix aquesta regió, situada entre l'àrid desert del Sàhara i les més verdes sabanes i selves de l'Àfrica subsahariana. Aquesta frontera s'estén com un cinturó de més de 5.000 quilòmetres d'oest a est del continent africà, des de l'Atlàntic al mar Roig. El Sahel ha representat des de l'antiguitat un lloc d'enorme importància i personalitat al continent africà.