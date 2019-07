Qui posarà cara a la nova Trobada?

El jurat d'esta edició ho ha tingut molt complicat per escollir per la varietat dels treballs.

El jurat d'Escola Valenciana es va reunir el passat dijous amb l'objectiu de triar la proposta gràfica que millor s'adapta al lema de les Trobades d'Escoles en Valencià 2020 i als principis de promoció i protecció de la llengua i la cultura valenciana, que l'entitat cívica desenvolupa des dels anys huitanta.

«Arrels de vida, llavors de futur» és la consigna que agermanarà les 20 festes que expressen l'estima col·lectiva pel valencià i es desenvoluparan durant la primavera 2020 arreu del territori valencià. Este eslògan ret homenatge a Amparo Navarro Giner, la mestra republicana que defensà amb fermesa les bases de l'escola popular, la necessitat d'introduir el valencià a l'escola, així com el paper actiu de la dona en la vida política de la Segona República. No serà fins al mes de novembre, en el marc de la XVIIa Nit d'Escola Valenciana, el moment en què l'entitat cívica revele la identitat de l'obra guanyadora.

Per segon any consecutiu, Escola Valenciana – Federació d'Associacions per la Llengua ha llançat el Concurs de cartells de Trobades per impulsar, d'una banda, la creativitat i els valors socials en el camp artístic i, d'altra banda, per promoure l'ús del valencià en l'àmbit escolar i als instituts artístics de la Comunitat Valenciana.

El jurat del certamen ha al·ludit a l'increment de les obres presentades respecte de l'any passat i a la qualitat artística dels treballs: «La majoria de les propostes gràfiques han constituït una interpretació adient i una aplicació enginyosa del lema de les Trobades. Ha sigut complex seleccionar-ne només un treball». Enguany, Escola Valenciana ha comptat amb l'il·lustrador Diego Mir com a component del jurat, així com membres d'Escola Valenciana relacionats amb l'àmbit de la comunicació: Joan Cortés, Encarna Serrano, Cèsar Amiguet, Carmina Payà, David Belda i Sandra Serrano.

Esta iniciativa s'ha adreçat a l'alumnat dels centres d'ensenyament d'il·lustració i disseny: Batxillerats Artístics, Cicles Formatius de disseny i d'il·lustració, escoles d'art i superior de disseny, facultats de Belles Arts del territori valencià i alumnes de grau en Publicitat i Relacions Públiques.

En les Trobades d'enguany, Escola Valenciana va seleccionar l'obra de Marta Vidal Jover en la primera convocatòria del Concurs de cartells de les Trobades. En les festes pel valencià l'assistència ha lluït el disseny de Marta Vidal en les samarretes commemoratives de l'entitat i en les diferents aplicacions que se n'han fet.