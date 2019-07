Sollana i el Poble Nou de Benitatxell celebren hui a la seua patrona, Santa Maria Magdalena

Sollana commemorarà hui, dilluns, la festivitat de la seua patrona, Santa María Magdalena, la devoció de la qual es remunta al segle XIII quan va ser erigida originalment la parròquia que es troba baix la seua advocació. La imatge actual de la patrona, que es venera en l'altar major, representa a Santa María Magdalena en actitud orante envoltada per diversos àngels. Esta talla de fusta va ser esculpida per l'artista valencià Juan Fuster, en 1943, per a substituir a l'original que va ser destruïda en la persecució religiosa de 1936.

Igualment, Poble Nou de Benitatxell també commemorarà este dilluns la festivitat de la seua patrona, Santa María Magdalena, «la devoció de la qual arranca des de principis del segle XVIII», segons assegura el rector Guillermo Gilabert. Així mateix, durant les seues festes patronals, el Poble Nou de Benitatxell també commemora, al costat de Santa María Magdalena, a Sant Roc, Sant Cristóbal i Sant Jaume.