Bunyol presenta hui la 46 edició del seu tradicional concert «Mà a mà» entre les bandes de Los Feos i El Litro

L'Ajuntament de Bunyol presentarà este matí la programació de la 46 edició del seu tradicional Concert Mà a mà, que se celebrarà el proper 17 d'agost a l'Auditori San Luis. Segons van avançar fonts municipals, està previst que algunes de les composicions que s'interpretaran siguen estrenes i només es puguen escoltar en eixe mateix concert.

Cada any el «Mà a mà» es converteix en una cita ineludible al panorama bandístic ja no només valencià sinò, fins i tot, a l'àmbit internacional. Las bandes simfòniques de les societats musicales de «La Artística» –popularment coneguda com «Els Feos»– i «La Armónica» –sobrenomenada com «El Litro»– faran, una vegada més, les delícies dels assistents a un esdeveniment de talla internacional que se celebrarà a les 22.30 hores del 17 d'agost.

L'acte de presentació del concert tindrà lloc este matí a les 11 hores al Pati de l'Escala de la Diputació de València.