Allunar, aterrar, amarar i amerar (i aterrir)

Fa cinquanta anys i uns pocs dies, concretament el 20 de juliol, l'ésser humà va arribar i va posar els peus en la Lluna. La frase lapidària és «L'arribada de l'home a la Lluna», però l'assumpció, ara i per sempre, esperem, del llenguatge inclusiu, cinc dècades després d'aquell esdeveniment, fa que pugam parlar de «L'arribada de l'ésser huma» a l'únic satèl·lit natural de la Terra. Però com que en esta columneta ens dediquem a tractar sobre els significats de les paraules i les relacions entre estes, principalment, això farem. 'Prendre terra en la superfície de la Lluna' és «allunar», «Amstrong, Aldrin i Collins allunaren ja fa cinquanta anys i ninguna persona ha allunat des d'aleshores». I l' 'acció d'allunar' és «allunatge». En castellà, «alunizar» i «alunizaje».

«Allunar» i «allunatge» procedixen, per analogia, de les més antigues «aterrar» i «amarar», que, entre altres accepcions, tenen el significat de 'prendre terra, una nau, una aeronau o una au', 'posar-se en la superfície de l'aigua, un hidroavió, un avió amfibi o una astronau', respectivament. Per tant, en valencià, els avions «aterren» i fan «aterratges» i no «aterrisen» ni fan «aterrisatges», que són interferències que cal evitar, perquè tenim les denominacions pròpies per a eixos sentits, com hem indicat. El verb «aterrar», a més del significat modern de 'prendre terra un avió', té, des de temps immemorials, els sentits d''omplir o cobrir amb terra (un espai, generalment un llac o un mareny)', 'fer caure en terra', 'recalar', 'véncer, derrotar'. En castellà també hi ha eixe verb, amb la mateixa pronúncia i forma i pareguts significats. Semblant morfològicament a «aterrar» tenim «aterrir», 'infondre o sentir terror', i no «aterroritzar», encara que sí que tenim també «terroritzar». I l'altra paraula que tenim respecte a 'posar-se , baixant, algú o alguna cosa en una superfície' és «amarar», que té el significat que hem indicat més amunt, «Mireu com amara l'hidroavió, va a carregar aigua». En castellà «amerizar», però també «amarar», com en la nostra llengua. Eixe terme, «amarar», té una altra accepció en el patró lingüístic del català central, com és 'banyar (alguna cosa) de manera que el líquid la penetre completament, que absorbisca la major quantitat possible de líquid'. En valencià i en català occidental diem l'etimològica i tradicional, «amerar», forma ja documentada en 1376 en la Història de la cultura valenciana. Té els sinònins parcials o totals «arremullar», «banyar», «embeure's», «mullar», «calar» i altres. S'ameren la calç, l'espart, el cànem, la roba per a poder-los treballar, manejar, etc. Si ens cau la pluja damunt, o algú ens reballa una poalada d'aigua i ens deixa xopats, també quedem amerats. I amb la basca que fa este estiu (i en tots) en moltes parts del dia ens amerem de tant de suar. I si fem un gran esforç continuat, també podem amerar-nos de suor. I en sentit figurat, «amerar» també és 'penetrar l'ànim (d'algú) un afecte, una idea, un sentiment'. «No li faces cas, està amerat d'odi. I quan ens enamorem també estem amerats... d'amor». Millor amor que odi, veritat?