Amores Grup de Percussió actuarà al Festival de l'Escorial

La formació valenciana Amores Grup de Percussió actuarà el dissabte 2 d'agost a les 20 hores en el Festival d'Estiu de San Lorenzo del Escorial, on presentarà el seu últim CD Dreizehn Stockausen & Hildegarda, guardonat en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana. El concert comptarà amb l'actuació del grup i les sopranos María Maciá i Èlia Casanova, que, al costat del pianista Víctor Trescolí, han realitzat l'enregistrament d'aquest, el seu huité treball discogràfic, baix el segell discogràfic Liquen Rècords.

El Festival d'Estiu de San Lorenzo del Escorial (Madrid), que se celebra del 6 de juliol al 9 d'agost, presenta una programació on el fil conductor és la literatura i inclou a Sòfocles, Cervantes, Lorca i altres escriptors, a través de 16 espectacles de dansa, música i lírica.



Celebració del 30 aniversari

El concert a l'Escorial forma part d'una intensa agenda d'activitats que Amores Grup de Percussió està desenvolupant durant enguany amb motiu de la celebració del seu 30 aniversari. El passat 14 de juny va oferir un concert extraordinari amb l'Orquestra de València baix la direcció d'Álvaro Albiach, en el qual va interpretar el concert per a tres percussionistes i orquestra The Glory and the Grander de Rusell Peck i va participar en el cicle Serenates de la Universitat de València, on va oferir «30 anys d'història de la percussió a València».

Així mateix, Amores prepara un espectacle a final d'any en el Teatre Principal de València basat en aquests 30 anys i l'edició d'un CD recopilatori que veurà la llum a la fi de 2019.