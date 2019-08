Ruta poètica per la València d'Estellès

«M'agradaria escriure la guia de València. Jo no assenyalaria, com ho fan, llocs il·lustres, monuments impassibles, les pedres en cos i ànima, els llibres que tragueren de Sant Miquel dels Reis, l'amable biblioteca llatina del Magnànim, sinó els recomanables llocs on tant ens volguérem». Son paraules del poeta Vicent Andrés Estellés escrits al «Llibre de les Meravelles» (Ed. 3i4, València, 1976, p. 31) que ilustren molt bé els ulls amb els quals l'escriptor de Burjassot mirava a la seua veïna ciutat.

Eixa València del fill del forner, eixa aproximació al patrimoni i la història del cap i casal a través de les paraules del poeta es podrà gaudir el proper diumenge 15 de setembre mitjançant l'activitat organitzada per la Coordinadora d'Alumnes, Professorat, Pares i Mares Per l'Ensenyament Públic en València (Cappepv)–València per la Llengua, que convida la ciutadania a gaudir d'una tercera ruta cultural i literària per la València de Vicent Andrés Estellés. «L'assistència reviurà l'obra del poeta davant de llocs emblemàtics relacionats amb la vida i obra de l'autor», segons la convocatòria.

En esta tercera edició de la ruta literària, Isabel Anyó Andrés, neta del poeta, guiarà els assistents pels diferents monuments del patrimoni històric de València, des de la Plaça de l'Ajuntament fins a les Torres de Serrans passant per la Llotja, l'Almoina o la Plaça de la Mare de Déu. Llocs on recitarà fragments de l'obra de l'autor relacionats en aquests espais. Al final de la jornada es farà un dinar cultural a Ca Bassot, que col.labora amb la iniciativa junt amb Escola Valenciana i la Generalitat.

L'activitat tindrà lloc el diumenge 15 de setembre, a les 11 hores. El punt de trobada per encetar la Ruta estellesina és la Plaça de l'Ajuntament de València, un lloc molt important per la vida d'Estellés per què va conéixer a Isabel, la seua dona i el amor de la seua vida, que va inspirar molts dels seus versos. Un eixemple és part del vers de la «Sonata d'Isabel»: «Dic Isabel i canten els canyars i pels carrers diversos de València passen amants que es besen a la boca, amb molt d'amor presos per la cintura, atarantats d'una olor de gesmils. Dic el teu nom i amb casta reverència el posaré en un pitxer amb aigua. Dic Isabel i seguesc el camí» (Sonata d'Isabel. Obra completa, vol. 10. Ed. 3i4, València, 1999).

Les persones que vulguen participar poden emplenar, abans del 9 de setembre de 2019, un formulari o bé enviar un correu a cappepv@fev.org amb el nom i cognoms, nombre de persones que volen participar-hi i si aniran al dinar. La Cappepv–València per la Llengua desenvolupa més projectes relacionats amb la vida i l'obra de Estellés, com és el Premi de Poesia, les sessions de Contacontes i els Recitals de Poesia.



Homenatge de El Bassot

D'altra banda, l'Associació Cultural El Bassot també celebra el 40 aniversari del primer i únic homenatge en vida al poeta de meravelles que es va desenvolupar a Burjassot l'any 1979. L'acte tindrà lloc el proper 14 de setembre, en el marc de la «Xa Nit Estellés a Burjassot: 1979-2019, 40 anys d'homenatges al nostre poeta».

La Coordinadora Horta Nord pel Valencià i Escola Valenciana també es sumen als actes, que arrancaran a la Plaça de l'Ajuntament a les 19 hores amb la Ruta Estellés, de la mà d'Isabel i Vicent Anyó. Més tard, a les 21 hores, l'organització ha previst el tradicional sopar i l'actuació de la cantautora GEM a l'antic Mercat, a més del recital de poemes estellesins amb la col·laboració del públic. El Bassot ha creat samarretes amb el disseny del cartell que l'artista Josep Renau creà amb motiu de l'homenatge de 1979.