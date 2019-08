L'Institut de Cultura dignifica el «fet muixeranguer»

La Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM), que reuneix a una vintena de colles, rebrà una ajuda de 45.000 euros del l'Institut Valencià de Cultura (IVC) per a que duga a terme les activitats previstes per a 2019. El Ple del Consell va aprovar ahir aquest conveni, pel qual l'IVC col·labora amb esta federació per a «difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les muixerangues com a tradició i expressió cultural valenciana», segons l'acord.

La Federació Coordinadora de Muixerangues ha previst per a 2019 una sèrie d'activitats dirigides a impulsar la participació de les colles federades en diferents esdeveniments i certàmens culturals, així com l'organització de trobades per a la divulgació de les muixerangues valencianes.

Per al desenvolupament d'aquest acord es crearà una comissió mixta, integrada per dos representants de cada una de les parts, i els seus efectes seran efectius des de la data de signatura i estarà vigent fins al 30 de novembre de 2019. La Federació Coordinadora de Muixerangues és una realitat des de principis de 2018 quan es va constituir a Algemesí.

Entre les finalitats de l'entitat destaca: difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les Muixerangues com a tradició i expressió cultural valenciana, facilitar el diàleg i la coordinació entre les muixerangues, gestionar els seus interessos comuns, aconseguir els recursos necessaris per al seu funcionament òptim, ajudar a les colles menudes o en formació, recolzar la investigació i realitzar funcions de representació davant les institucions, entre altres.