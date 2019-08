Música per a la reinserció

Música per a la reinserció Javier Vilalta i Robert Cases, membres de Capella i Àmbit. levante-emv

Reinserció social de persones recluses a través de la música. Este és un programa innovador i integrador, que baix la denominació de «Músicamable» oferirà concerts en els diferents centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana a partir del pròxim mes. La primera audició tindrà lloc a la presó de Picassent el 23 de setembre.

La Fundació Cultural Capella de Ministrers (FCCdM) ha signat un conveni marc amb l'Associació Àmbit per a oferir estos concerts en les presons. El projecte perseguix la reinserció social i laboral de personal reclús i exreclús a través de la cultura. Es tracta d'un model pioner que ha tingut molt bon acolliment entre els responsables d'estes institucions penitenciàries que han mostrat interès a implantar-ho. Després de Picassent es faran a Albocàsser (Castelló II) i Villena (Alacant II), amb data per determinar.

El programa «Músicamable» tracta de millorar a través de la música la qualitat de vida de diversos col·lectius en situació de marginació, exclusió, malaltia o aïllament social a través de l'organització de concerts de petit format i tallers en diferents entorns com a centres penitenciaris, sanitaris, sociosanitaris i d'Acció Educativa Singular.

Robert Cases, coordinador de «Músicamable», ha afirmat que «volem construir un projecte estable de gran impacte social que pot ajudar moltes persones». Així mateix, Cases ha manifestat que el programa «aspira a implantar-se de forma progressiva amb l'objectiu de desenvolupar-lo i integrar-lo en diferents entorns en els quals poden beneficiar-se diversos col·lectius». Així, «Músicamable» es durà a terme en hospitals, centres de dia, residències de la tercera edat, geriàtrics, centres de salut mental, presons, centres en barris i municipis amb necessitats de compensació educativa i inserció escolar... per a humanitzar i millorar la situació de les persones majors, joves i nens a través de la música.

Javier Vilalta, director de l'Associació Àmbit, ha assegurat que «la música és una eina de reinserció social i laboral molt important». Vilalta està molt satisfet amb aquesta col·laboració amb Capella dels Ministers, que té antecedents en el Festival Cultural Renaixement de València i en el Early Music Morella des de fa tres anys, i considera que «és fonamental acostar la cultura a la població reclusa».

Avaluació de l'experiència

Després de esta primera experiència es farà un avaluació que servirà per a perfeccionar el protocol d'aquesta iniciativa social que té com a prioritat a les persones. Els resultats seran un suport per a la millora de les activitats que es duguen a terme i recolliran els suggeriments del personal reclús, responsables de les institucions, músics...

Els eixos social, cultural, pedagògic, recerca i divulgació focalitzaran i centraran la feina de l'entitat que té com a objectiu desenvolupar aquestes activitats a través de convenis bilaterals amb institucions públiques i privades, universitats, ONG, empreses, associacions musicals i músics d'Espanya amb els quals ja ha mantingut nombrosos contactes.

La Fundació Cultural CdM posa en valor una rellevant herència musical, primordial en la història d'Occident. Per a la consecució dels seus objectius desenvolupa diversos programes d'actuació al voltant de la recerca, divulgació, formació i producció de propostes al voltant de la música, el patrimoni i la tradició. Entre ells destaquen el Festival Música, Història i Art, la recuperació dels instruments dels àngels músics de la Catedral de València o la restauració del Cant de la Sibil·la.

D'altra banda, Àmbit és una associació formada per professionals i un nodrit grup de voluntaris que promou la creació de mesures per a eliminar les desigualtats socials que provoquen la inadaptació de persones en processos judicials i penals, promou alternatives al compliment de penes privatives de llibertat, participa en la resolució de problemes de grups afectats per la pobresa i l'exclusió, i duu a terme iniciatives entorn de l'educació al llarg de tota la vida amb atenció a persones recluses i exrecluses.