El museu ix al carrer en les festes de Paiporta

Les Festes de Sant Roc de 2019 han començat a Paiporta amb la inauguració de l'exposició «El Museu ix al carrer». Les places i carrers de Paiporta es plenen de fotografies de paisatges i temps del passat d'este conegut poble de l'Horta Sud. Aprofitant la cloenda del museu al mes d'agost i les més de 6.000 fotografies inventariades que formen l'arxiu d'este centre, la mostra recupera imatges de l'arxiu històric de fotografies, fins a 16, que es reprodueixen en panells ubicats en el punt on varen ser preses les fotos dècades enrere.

Amb esta exposició, la regidoria de Cultura busca ajudar a fer memòria a tota la ciutadania, especialment a la de més edat, que podrà rememorar els temps passats, les costums, la indumentària, els treballs i fins i tot l'arquitectura. L es fotos capturen un paisatge urbà i humà molt diferent, que ha evolucionat i que també ensenyarà a les noves generacions com vivien els seus avantpassats, i com el pas del temps va modificant Paiporta a tots els nivells.

Enguany els tècnics del Museu han creat un itinerari que té el seu punt de partida al Museu de la Rajoleria, amb una imatge dels últims treballadors del Rajolar, passant per espais desapareguts com el camp de futbol Los Puentes o els ultramarins Navarrete. La visita a la mostra ha finalitzat amb un refrigeri en forma d'orxata al mateix museu per a les persones que han seguit l'itinerari.