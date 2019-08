Japó aterra hui a Sagunt a Escena

El festival Sagunt a Escena rep hui a la companyia japonesa Yamato «The drummers of Japan», que porta al Teatre Romà l'art de la percussió japonesa del seu últim espectacle, «Passion». Es tracta d'un grup japonés de tambors 'taiko', compost per dotze instrumentistes, que realitzen sobre l'escenari tota una demostració d'habilitat i forma física, ha informat la Generalitat en un comunicat.

En concret, hi haurà una trentena d'aquest tipus de tambors tradicionals japonesos, que es caracteritzen per la seua gran grandària i pes, que en alguns casos, com el conegut com a gran tambor 'odaiko', arriben fins als 500 quilos.

El grup arriba a Sagunt procedent de Nara, localitat nipona a la qual s'atribueix l'origen de la cultura japonesa, i on Massa Ogawa va fundar, en 1993, el grup de percussió Yamato.

La companyia presentarà demà un espectacle enèrgic en el qual la percussió i els balls, els salts d'un tambor a un altre i el costat més humorístic portaran als assistents a la més alta espiritualitat. «Passion» ofereix una mostra de l'art de la percussió japonesa, les primeres referències de la qual es remunten a l'any 588, afigen les mateixes fonts.

Per a respondre al nivell d'exigència de cada actuació els intèrprets necessiten una fèrria disciplina, una extraordinària formació física i «la passió que ells extrauen de cos i esperit per a traslladar-la a l'escena», asseguren.

La pròxima cita del Sagunt a Escena serà dissabte, quan tindrà lloc la Gala Benèfica de l'Alzheimer, organitzada per l'associació AFACAM. Per altra banda, aquests dies Sagunt també celebra el festival de música Ressona, que cada divendres rep grups de referència nacional i autonòmica als peus del Teatre Romà. El pròxim grup que s'aprope al barri de Ciutat Vella serà Melenas, el divendres a partir de les 22.30 hores. Totes les actuacions del festival són gratuïtes. La programació s'allargarà dins el 30 d'agost, amb un doble concert amb CALIVVLA i Blanco Palamera.