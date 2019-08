Un soldat, una foto i dos famílies

El Centre d'Interpretació de la Línia XYZ d'Almenara ha possibilitat el retrobament dels descendents de dos famílies, una d'Avilés i una altra d'Almenara, que van forjar una gran amistat durant la Guerra Civil i que havien perdut els llaços des de 1989. Fa pocs dies es van retrobar i es va aprofitar per a realitzar una fotografia emulant una en la qual el soldat d'Avilés es va realitzar en 1938, just en el lloc que ocupava, i continua ocupant, l'escola de la localitat. Esta fotografia va ser conservada per la família Pitarch d'Almenara i ha sigut clau per al retrobament.

Juan Nuño, soldat republicà d'Avilés, és el protagonista de la història, ja que apareix en diferents fotografies de l'època, entre elles la denominada «el tanquista» d'Almenara, on apareix davant d'un tanc o la de les escoles ja referida. Estes fotografies formen part de la col·lecció del Centre d'Interpretació de la Línia XYZ d'Almenara, la responsable del qual, Lara Cardona, va llançar una crida fa dues setmanes en xarxes socials (via twitter), per a localitzar a la família de Nuño, del qual es va fer ressò el periòdic «La Voz de Asturias».

En vore la informació i l'interés per la cerca del soldat republicà, el net, anomenat José Luis Nuño, va contactar amb Lara Cardona per a informar que la persona que buscaven era el seu avi. Així que una vegada localitzat el familiar asturià, quedava posar-lo en contacte amb les seues amistats d'Almenara, la família Pitarch, que conservava les fotografies. Este retrobament es va produir aprofitant l'estada del descendent a la Vall d'Uixó. Així es van retrobar les dos famílies que havien perdut el contacte en 1989, any en què va morir el soldat republicà d'Avilés.

Així, a més del contacte personal, es va realitzar la fotografia familiar dels descendents en el mateix lloc que apareix Nuño en una de les fotografies històriques que es disposen, com són les escoles d'Almenara, així com la mateixa Cardona i l'edil Lorenzo Vicent en representació municipal. A més de l'àmbit del retrobament familiar, també s'ha reactivat l'interés per conéixer la figura del soldat, per la qual cosa també s'ha començat a investigar quines funcions tenia Juan Nuño en l'exèrcit republicà i la seua situació en aquella època, cosa que ha iniciat el seu net, José Luis.

I és que tant Nuño, com la família Pitarch, formen part de les històries de fraternitat i germanor que va deixar la Guerra Civil després del front, històries que al costat de la militar poden trobar-se en el Centre d'Interpretació de la Línia XYZ d'Almenara, situat en els Estanys. Les persones interessades a facilitar informació sobre la Guerra Civil o visitar el Centre XYZ podran fer-ho els dimecres al matí o acudir els dissabtes a les 9, prèvia inscripció gratuïta, a les visites guiades per les restes de la Línia XYZ.