La Filmoteca projecta «The Rocky Horror Picture Show» i la polonesa «Cold War»

La Filmoteca d'Estiu de València projecta hui a les 22.30 hores el musical de culte The Rocky Horror Picture Show (1975), de Jim Sharman, una obra que parodia el cinema de terror i la ciència-ficció de sèrie B i que porta reproduint-se 40 anys sense interrupció a Nova York cada cap de setmana.

La pel·lícula, que es va projectar ahir i el passat divendres, es pot veure en els jardins del Palau de la Música de València en versió original amb subtítols en valencià.

The Rocky Horror Picture Show és «possiblement el major fenomen de culte de la història del cinema». Es tracta d'un musical 'glam' que parodia el cinema de terror i la ciència-ficció de sèrie B. La pel·lícula és una versió hedonista i absurda de Frankenstein, amb bones dosis de rock i purpurina.

En el film, una parella de joves es perd a la meitat de la nit i troba un estrany castell. En el seu interior habita un excèntric doctor que tracta de donar vida a un atractiu ésser, detalla l'Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicat.

La Filmoteca d'Estiu també projectarà Cold War, de Pawel Pawlikowski. Es tracta d'un drama històric ambientat durant la Guerra Freda que va obtenir el premi a la millor pel·lícula europea en els Premis Goya.

La cinta es projectarà demà 22.30 hores en els jardins del Palau de la Música de València. Ambientat durant la Guerra Freda, la pel·lícula explica la història d'un pianista i una jove cantant de temperaments molt diferents que viuran una complicada història d'amor que anirà anant i venint al llarg de més d'una dècada.

Cold War va obtenir el premi a la millor pel·lícula, director, guió, muntatge i actriu en els Premis del Cinema Europeu. A més, va aconseguir el premi Goya a la millor pel·lícula europea.

De dilluns a diumenge

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica en la ciutat durant el mes d'agost amb la celebració de la Filmoteca d'Estiu i les seues projeccions a l'aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d'Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l'any en la Sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu es duen a terme de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les 22.30 hores i la taquilla s'obri a les 21 hores. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros i de 25 euros per a l'abonament de deu sessions.

La celebració de la Filmoteca d'Estiu és possible gràcies a l'Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai per a les projeccions.