Els "Cantars" complets de Manuel Millàs

Un matí d'intensa calor em trobe, a l'Hemeroteca municipal, amb Alfons Vila Moreno, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Immune a la xafogor ambiental, Alfons, que fou professor meu a l'Institut de Batxillerat d'Alaquàs, m'explica que està capficat en mil i un treballs. I també que, a l'arxiu personal d' Emili Beüt i Belenguer, ha trobat un llarg poema en valencià que, segons tots els indicis, ha de ser original del dramaturg vuitcentista Manuel Millàs Casanoves (1845-1914).

Encuriosit, li demane que em deixe examinar el text i comprove que, efectivament, es tracta de la composició amb què Millàs fou guardonat durant els Jocs Florals de València de 1880, i que fins ara tan sols coneixíem de manera fragmentària. Titulada «Cantars», li meresqué el primer accèssit al premi consistent en «una joia d'argent» que patrocinava la Diputació d'Alacant, i que estava destinat «a qui presente la millor col·lecció de vint o més cantars en vers valencià», segons consta a les bases. La troballa té la seua importància, ja que permet completar el que, segurament, és el poema més llarg i significatiu que Manuel Millàs redactà en valencià. I de seguida pense en l'alegria que, en saber-ho, experimentarà Jaime Millàs, que durant la redacció de la biografia que, amb el títol Escenas de un burgués en la Valencia del Ochocientos (Sargantana, 2017), dedicà al seu besavi buscà i rebuscà l'original d'una composició amb què, en la seua opinió, Manuel Millàs va seguir el criteri estètic dels seus mestres poètics: Teodor Llorente i Rafael Ferrer i Bigné, principalment.

A diferència de les quatre edicions parcials dels «Cantars» que varen veure la llum en vida de l'autor, la versió ara localitzada permet accedir a la totalitat de l'obra, integrada per cinquanta-tres quartetes de tall popular –molt apropiades per a la recitació i el cant d'albaes– que, tal i com afirma Jaime Millàs, estan dedicades a reflexions i sentiments amorosos. D'aquesta manera, l'original ens ha arribat a través de dèneu mitjos fulls manuscrits. Encapçalat pel número 52 i el segell de Lo Rat Penat, entitat organitzadora del certamen, el quadernet incorpora, en la part final, dues anotacions realitzades per una mà diferent a la de l'autor: d'una banda, la que l'assenyala com a poema que concursava als «Jochs Florals de 1880»; i de l'altra, escrit en llapis i de lectura més complicada, la que consigna que fou premiat amb «lo primer accèssit» i que pertanyia a «Manuel Millàs». En aquest sentit, cal recordar que les obres es presentaven a concurs sense signar, marcades únicament amb un número; i que tan sols les que obtenien algun tipus de guardó acabaven sent identificades i publicades, si era el cas. La resta romanien anònimes.

Poder completar, cent trenta-nou anys després, els «Cantars» de Millàs té una certa significació –relativa, si voleu, però innegable– per al coneixement de la literatura valenciana de l'època. No perquè es tracte d'una obra cabdal o especialment qualitativa, sinó perquè permet continuar reconstruint l'edifici literari que, amb gran esforç i vencent tot tipus de dificultats, varen bastir els nostres escriptors durant la segona meitat del segle XIX. I que tan desconegut resulta encara.