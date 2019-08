La Gola del Pujol ja és més accessible i segura

L'Ajuntament de València, a través del servici Devesa-Albufera, ja ha instal·lat tota la cartelleria informativa de l'itinerari històric de la Gola del Pujol, que des del mes d'abril passat, és accessible i més segur, convertint-se, de fet, en la primera ruta totalment accessible del bosc de la Devesa en tota la seua història.

La ruta històrica de la Gola del Pujol és una de les sis que permeten conéixer el Parc Natural de la Devesa-Albufera. Recorre 700 metres amb huit parades, que permeten arribar fins a l'Estany del Pujol, i en les quals les persones que la recorren poden obtindre informació detallada amb la nova cartelleria. «Gràcies a este projecte inclusiu totes les persones que ho desitgen, amb independència de les seues capacitats, poden disfrutar de la Devesa», ha destacat el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i vicealcalde de València, Sergi Campillo.

En total s'han col·locat 11 panells informatius, tres de caràcter generals i huit d'específics. Els més genèrics aporten informació sobre el Parc Natural de l'Albufera i sobre l'itinerari històric de la Gola del Pujol, tant en valencià com en castellà. A més, mostren gràficament característiques de la Devesa, com els seus ecosistemes, les rutes per als vianants que es poden realitzar i el recorregut d'eixe itinerari en concret. Tant esta última informació com l'esquema amb els diferents ecosistemes de la Devesa apareixen en relleu alt i en braille. Alhora s'ha dissenyat material audiovisual de suport al panell que es pot descarregar a través dels codis QR o de la pàgina web del servici. S'ha disposat una descripció temàtica per àudio sobre el contingut de la parada, tant en valencià com en castellà i anglés. També es disposa d'una descripció auditiva que interpreta les imatges o mapes i l'entorn, tant en valencià com en castellà. A més, s'inclou un vídeo amb llengua de signes sobre el contingut temàtic de la parada.

Pel que respecta als panells específics, es pot trobar informació detallada sobre la Gola del Pujol, la pesca, la fauna, etc. En estos panells, igual que en els generals, es dóna informació en castellà i valencià, es mostra gràficament i en relleu alt imatges o mapes i s'han col·locat pictogrames. A través dels codis QR es pot escoltar la informació que apareix escrita, incloent una descripció auditiva en anglés. Estos panells també incorporen el vídeo en llengua de signes i pictogrames que faciliten d'una manera molt simple la part més important de la informació.

Campillo ha explicat que el projecte inclusiu també ha incorporat noves parades de cotxes i autobusos exclusives per a persones amb mobilitat reduïda, per a facilitar que puguen accedir a la ruta.