Cita amb les emocions a Xirivella

Un autèntic espectacle sonor i visual, directe a les emocions. Així serà esta nit l' obertura de les festes de Xirivella gràcies al pregó de festes tan especial que ha dissenyat el reconegut guitarrista xirivellet Rafael Serrallet amb Mariola Ponce i Vicent Ortolà, els responsables del grup Teatres de la Llum.

A partir de les 23 hores, la plaça de la Concòrdia on està l' ajuntament de Xirivella es deixarà portar pel viatje al cor que es proposa sota el títol «Llums de so». Així, Serrallet anirà convidant a gaudir de les festes combinant la música de la seua guitarra amb la paraula i el poder evocador d' eixes llums de colors que tan bé dominen Mariola Ponce i Vicent Ortolà. Es tracte d' un còctel amb resultats increíbles, com ja es va poder vore el passat mes de juny a l' entrega de premis del darrer Concurs de Microcontes de la delegació de Levante-EMV al Camp de Morvedre.

Però si al principi de l' estiu aquell treball conjunt ja va convèncer quan s' acabava d' iniciar, ara a Xirivella es podrà vore com ha anat creixent i madurant. «La veritat és que amb la colaboració de Teatres de la Llum, serà un pregó més especial», afirmava Serratell a este diari. «Amb ells no sols s' aconsegueix un resultat espectacular. És també suggestiu i molt íntim» afegia tras apuntar que «és una gran responsabilitat i un orgull» que en Xirivella li oferiren esta possibilitat.

«En realitat, és una manera de reconèixer els meus 25 anys de carrera. Al principi vaig dubtar, tenint en compte que en Xirivella hi ha molta gent amb trajectories de gran prestigi però, finalment, vaig acceptar, pensant sobre tot en la meua família i que en el meu pare estarà molt orgullós... en realitat, tant com estaria ma mare, si ho hagués pogut vore en vida».

Conscients de que es tracta d' un moment «molt significatiu» per a Serrallet, Mariola Ponce i Vicent Ortolà no dubtaren en acceptar la seua invitació. «Estem contentíssims de poder formar part d' això que és tan important per a ell. La nostra col.laboració a nivell artístic està creixent i estem encantats dels resultats», deia Ponce.

Davant esta cita tan especial, Serratell confesava que està nit tornarà a «intentar apel·lar a les emocions». «Com a músic que sóc, jo no vaig tocant notes. Vaig tocant cors. Ara ho intentaré fer al meu poble, amb la meua familía, els que foren els meus amics... Vull mostrar-los el meu afecte. De fet, dins de l' espectacle hi haurà una part on recordaré en vídeos eixa Xirivella on vaig crèixer i eixa del futur de la qual em sento tan orgullós. Yo sóc de Xirivella però tots els que hem viscut allí i els que ho fan ara, ho són. Els inmigrants que vingueren de Castella i els que ara ho fan de Ucraïna, Marroc o Ecuador», deia a més d'insistir en una idea: «Per sort o per desgràcia, tinc la forma de viure més improductiva però la més necesària. Perquè les disciplines artístiques, que és lo primer que es retalla moltes vegades, és realment lo més necesari. Els que fa als humans puguen expressar les seues emocions».

Tota una declaració d' intencions i una aposta ferma abans d'agitar esta nit l' interior amb la música, la paraula, les imatges i el poder evocador de les llums.