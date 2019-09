Un festival per a reivindicar la llibertat de premsa al món

El festival internacional de fotoperiodisme «Visa pour l'Image», que complix la seua 31a edició, reivindica la informació i la investigació lliure com un dels pilars de les democràcies malgrat la seua progressiva pèrdua de credibilitat entre els ciutadans.

El certamen, que romandrà obert fins al 15 de setembre a Perpinyà, en el sud de França, exposa fotografies que reflectixen realitats a vegades oblidades i denúncia a través d'elles que la violació de la llibertat de premsa no és exclusiva de països amb règims dictatorials.

«Els mitjans han perdut credibilitat per si sols, ja no es parla de la vertadera actualitat del món. Quan va morir (l'expresident d'Egipte) Mursi després de comparéixer en el tribunal al Caire, a França es parlava de la canícula i del mundial de futbol femení», explica el seu director, Jean-François Leroy.

«Visa pour l'Image» dóna espai per a parlar de la situació a Síria, Iemen, Veneçuela o Sudan o l'emergència climàtica i no limita la crisi migratòria al que succeeix al Mediterrani. «També hi ha molts migrants a Sud-amèrica que tracten de passar la frontera dels Estats Units o els que fugen de Veneçuela», destaca Leroy. De fet, el fotògraf mexicà Guillermo Arias mostra als migrants que travessen Mèxic per a arribar als EUA, que s'exposen als abusos de bandes, de grups criminals organitzats o de les autoritats.

Realitats com l'explotació a la qual són sotmesos els animals salvatges de l'Amazones, víctimes del turisme de fauna, o la contaminació de la zona més vasta de pesca en aigua dolça del món (el llac Victoria a Àfrica), arriben de la mà, respectivament, de les imatges de l'estatunidenca Kirsten Luce i del francés Frédéric Noy. També estan presents l'extrema pobresa i l'opressió en les quals viu sumida la població veneçolana, retratades pel fotògraf bilbaí Álvaro Ybarra, o la fam que aguaita a més de la meitat de la població a Iemen, des del punt de vista de l'italià Lorenzo Tugnoli.

Segons el director del festival, que començà el passat diumenge, l'objectiu de les 25 exposicions i activitats que s'han organitzat per tota la ciutat, són «despertar consciències i fer comprendre a la gent la importància dels reptes mundials als quals fem front».