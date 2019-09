Bombas Gens revoluciona la seua oferta educativa amb tallers a la carta

Seria possible explicar-los als escolars la Guerra Civil a través del so? I que conegueren una pintura abstracta de Nicolás Ortigosa mitjançant l'arqueologia? I si fos la dansa la que els s'aproximés a una fotografia del japonès Daido Moriyama? És el que pretén aconseguir la Fundació Per Amor a l'Art, que seguix innovant en el seu centre d'art Bombas Gens, de València. El museu acaba de llançar una revolucionària oferta educativa en què es deixen enrere els tallers «pre-dissenyats» i són ara els propis centres escolars els que es podran configurar a la carta les activitats que realitzaran.

Es busca així incentivar el diàleg, la imaginació i l'experimentació per part de l'alumnat i el professorat. «En les dues temporades anteriors ens vam adonar que els tallers que oferíem es transformaven en la pràctica, atenent les característiques i interessos de cada grup. És per això que en este nou curs hem volgut donar el salt i treballar en eines transversals que aconseguisquen que cada sessió siga realment diferent, i atenga a la diversitat d'expectatives i procedències de cadascun dels participants», afirma la responsable d'activitats, Sonia Martínez.

Així, la programació de Bombas Gens orientada a la comunitat escolar es compon este curs d'itineraris de lectura a les exposicions i al propi edifici (antiga fàbrica, refugi antiaeri i celler medieval), que cada centre escolar podrà decidir en funció de les característiques del grup i els seus interessos: què fer, en quin idioma, en quin nivell... però també des de quina perspectiva.

«Els itineraris partixen d'un primer contacte entre els visitants i les exposicions o els elements patrimonials. I, en base a esta experiència, hauran de generar una proposta d'intervenció en l'espai expositiu amb una sèrie de llenguatges: el so (música, sons quotidians), el cos (dansa, actuació), l'arqueologia (investigació del material de les obres), la imatge (fotografies, memes) o la paraula (rap, poesia, semàntica)», explica Carles À. Saurí qui, juntament amb Eva Bravo, Laura Pastor, Cristina Montiano i Sara Losada, forma part de l'equip de mediació de Bombas Gens que dissenya i desenvolupa el programa. Totes elles són professionals provinents de camps d'acció i coneixement diversos: arqueologia, pedagogia, història de l'art i belles arts; el que permet la transversalitat que es proposa des del centre d'art.

Dirigida a l'alumnat d'Educació Primària, Secundària, Batxillerat i cicles de Formació Professional, la programació educativa s'activarà el pròxim mes d'octubre. No obstant això, la inscripció ja està oberta al web (www.bombasgens.com).

Sessions informatives

Per tal d'explicar als docents les visites i tallers ofertats i aclarir possibles dubtes, s'han convocat sengles sessions informatives l'11 i 18 de setembre a les 12 h, per a les quals es requereix confirmació d'assistència al correu electrònic (educacio@bombasgens.com).

Tant les activitats educatives com les culturals que es desenvolupen en Bombas Gens són gratuïtes gràcies a la Fundació Per Amor a l'Art, una fundació privada i familiar que desplega la seua triple activitat, artística, social i investigadora, a l'antiga fàbrica rehabilitada. La Fundació desenvolupa el seu vessant artístic a través de Bombas Gens Centre d'Art, la seua tasca relacionada amb la integració social es porta a terme des del seu Centre Jove i impulsa via el seu Equip Wilson la investigació i divulgació de malalties rares, especialment la malaltia de Wilson.