Dansa flamenca i cultura visigoda es fusionen a Riba-roja

L'ajuntament de Riba-roja ha organitzat una festa per a este cap de setmana on fusionarà la dansa del conegut ballarí i coreògraf José Huertas amb diverses expressions arrelades en la cultura visigoda en l'homenatge al Dux Tebdemir, un alt càrrec amb rang de duc que va habitar la localitat durant el segle VII i que es va encarregar de signar el Tractat de Tudmir amb els musulmans durant la conquesta. La trobada històrica i lúdica tindrà lloc demà i diumenge en el barri antic de Riba-roja, als voltants del castell i la cisterna d'estils àrabs, on els visitants podran gaudir d'un ventall ampli d'activitats, tallers i propostes enfocades tant als més menuts com als adults en un intent per acostar la figura del màxim dirigent visigot i la seua dona Teodora durant l'època d'esplendor màxima en bona part de la costa mediterrània. La dansa del conegut ballar, amb una carrera artística prolífica al costat d'artistes com Antonio Gades fins que va crear la seua companyia, serà un ingredient capital per a donar una visió acurada des de la dansa espanyola de reminiscències flamenques fins a fusionar-se amb la cultura visigoda que durant tants anys va habitar la localitat on el Pla de Nadal i el jaciment de València la Vella constituixen un vertader tresor que perdura. L'acte central se celebrarà demà a les 13 hores. A més, la III Gran Festa del Dux acollirà un mercat visigot, que s'amplia un 10 %, amb paradetes dedicades a la ceràmica, tallers de pintura, artesans que escenificaran els oficis i les professions de l'època visigoda, a més d'espais per a la diversió, l'oci i una ludoteca per als xiquets i xiquetes. Els tallers infantils tractaran vessants com la numismàtica, l'orfebreria i els vestits visigots amb un afany per divulgar les formes de vida en una ciutat que es convertí en epicentre.

La gastronomia també ocuparà un espai privilegiat amb plats, menús i menjar elaborats a partir dels ingredients que s'usaven durant l'època visigoda coincidint amb les VIII Jornades Gastronòmiques de Riba-roja, on participen diversos establiments i restaurants del municipi que oferiran un ventall complet als visitants. Fins i tot, s'oferirà un taller de gastronomia visigoda el diumenge a les 12 hores. Demà i el diumenge a les 10 h del matí es podrà visitar el Pla de Nadal, per a descobrir els majors exponents arquitectònics i monumentals. El cap de setmana també estarà present la música,

Música de l'època

La música també estarà present en les jornades amb diverses actuacions al llarg de tot el recorregut al llarg del cap de setmana amb una gran cita el diumenge als 12.30 hores on s'oferirà un concert de música visigoda a la sala noble del castell de Riba-roja de Túria que serà d'entrada gratuïta fins a completar l'aforament. Serà una bona prova per a delectar-se amb les expressions artístiques de l'època.

Per acollir el màxim de visitant, s'han habilitat aparcaments i hi ha itineraris per a arribar amb bicicleta per la sendera del Parc fluvial del Túria, en dues línies de metro o per carretera.

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, remarca el caràcter «excepcional» de la Festa del Dux «per la importància que per al futur del nostre poble va suposar la seua figura dins d'una època de màxima esplendor en el Mediterrani i que ara estudiem en profunditat en dos jaciments».