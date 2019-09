Les Arts obre les portes als xiquets

El Palau dels Arts de València obrirà demà el període d'inscripció per a les diferents propostes que contempla el programa educatiu de la temporada 2019-2020, un calendari d'activitats que inclou música per a bebés, contacontes per a comprendre l'òpera, tallers i muntatges educatius fins a juliol de 2020.

D'aquesta forma, Els Arts consolida la seua oferta per al pròxim curs, que aconsegueix ja a totes les edats i audiències, com a bebès, estudiants d'Educació Infantil, de Primària, de Secundària, de Formació Professional, d'ensenyaments de Règim Especial, d'Universitat i de Formació de Persones Adultes, ha explicat la Generalitat en un comunicat. A més, 'Els Arts és Educació' té un apartat dedicat al públic familiar.

Espectacles com «Babies Only», primera activitat dels Arts orientada a l'estimulació sensorial de bebès; «Sent la música», concebuda al voltant de la música per a piano; «Conta'm una òpera», que utilitza la figura del cuentacuentos per a comprendre com es desenvolupa una òpera, o la «eixelebrada» visita guiada per les entranyes del teatre, «Detectius en l'òpera», conviuen amb noves produccions, com «Pulcinella» i la col·laboració amb el Festival Dansa València.

La programació també inclou sessions de treball com «Tots a cor», «L'òpera en construcció» o «Un matí amb», tallers didàctics com «VestuArts» i «CaracteritzaT» a més de la continuïtat del projecte «LÓVA» ('L'òpera com a vehicle d'aprenentatge') o la planificació de funcions didàctiques dels espectacles representats en el teatre Martín i Soler.

Així mateix, es mantenen les accions de col·laboració en l'àmbit universitari amb la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València i la Universitat Nacional d'Educació a Distància, a les quals se sumisca la Universitat Jaume I de Castelló amb «Projecte escènic».

Les persones interessades a assistir a alguna de les propostes del programa didàctic poden cursar la seua sol·licitud a través del formulari en línia disponible en www.lesarts.com a partir del 9 de setembre.