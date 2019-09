Pastissets i te per a celebrar la festa xinesa de la Lluna

L'Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) va celebrar, divendres 13 de setembre a El Corte Inglés de Pintor Sorolla de València, la tradicional festivitat xinesa de la Lluna, coneguda igualment com de la mitja tardor. Davant d'una nodrida representació de públic, l'ICUV oferí una degustació dels famosos «pastissos de la lluna», acompanyats d'un saborós té xinés.

Els yuebing, o pastissets de la lluna, estan farcits de pasta de bajoca roja de soja o d'altres ingredients. La forma rodona representa la reunió familiar, és a dir, la felicitat i la satisfacció completes. La festivitat del calendari tradicional té lloc en el dia quinze del vuité mes del calendari agrícola, que pot ocórrer cada any des de la primera setmana de setembre fins a la primera d'octubre. A la Xina les famílies es reunixen per contemplar la lluna plena i degustar els típics pastissos.

Per al director de l'ICUV, Vicent Andreu, amb la celebració «que ja hem incorporat al calendari d'esdeveniments de la nostra ciutat, acostem les tradicions festives de la civilització xinesa a la societat valenciana i suscitem l'interés per una cultura i una llengua mil·lenàries». «Hem constatat, en els nostres 12 anys d'existència, que la motivació per aprendre xinés es produïx, en un primer moment, per la curiositat sobre els seus costums i idiosincràsia», detalla.

Matrícula oberta

De fet, i durant setembre, l'ICUV manté el seu període de matrícula obert per als cursos de xinés en tots els seus nivells i per a totes les edats. L'institut és l'únic centre oficial, certificat pel Ministeri d'Educació de la Xina, per celebrar els exàmens de nivell de llengua que se celebren anualment al maig. Fins a la data, i des de la fundació el 2007, han passat per les aules més de 5.000 estudiants que han après del seu professorat nadiu i especialitzat en didàctica.

El de la Universitat de València és el segon més antic d'Espanya i està considerat des de 2015 com «Institut Confuci Model» per part de la seu central. Ha rebut diversos premis i mencions, com la Distinció al Mèrit Cultural 9 d'Octubre de la Generalitat el 2017 i el de ser un dels 20 millors Instituts Confuci d'eixe any, d'entre els més de mig miler que hi ha al món.

Així mateix, l'ICUV edita des de 2010 la revista cultural bilingüe espanyol-xinés Instituto Confucio, de difusió en tota l'àrea d'Iberoamèrica, i és el responsable del Club de Lectors Confuciomag, una iniciativa amb prop de 33.000 seguidors en xarxes socials.