Rialles per a començar la 25a temporada del Teatre Micalet

El Teatre Micalet de València arrancarà este dijous la seua 25a temporada, marcada per l'humor i amb la posada en escena de quatre produccions pròpies. Per a començar el nou curs, Xavi Castillo explicarà «La Bíblia (antic i nou testament)», on reflexionarà una vegada més sobre els límits de l'humor des d'este dijous fins al 22 de setembre. A més, este mes també visitarà la sala el mag Rubén Aparisi que, a partir del dia 26, presentarà «L'espill», un espectacle de màgia sorprenent on ell mateix deconstruïx la imatge típica d'este tipus d'artistes.

Octubre s'obrirà amb «dos grans actrius, còmiques tot terreny i mestres de la improvisació», com són Maria Juan i Pepa Cases, que, a partir del 3 d'octubre estaran sobre les taules del Micalet amb el seu «#Pepitaimariua».

A continuació, a partir del 10 d'octubre, estarà en cartell un espectacle «molt especial» de la Cia La Dependent: «El Testament de Maria», on Pepa Miralles es posa en la pell de la Verge Maria per a mostrar la faceta més humana d'este personatge bíblic.

En el seu 25 aniversari, Companyia Teatre Micalet estrenarà el 23 d'octubre la seua 33ª producció pròpia. És «El Moviment», de Manuel Molins i direcció de Joan Peris, i interpretada per Ximo Solano, Paula Albert, Helena De Luis Sapiña, Mateo Medina, Sergio Novella, Edu Rodríguez i Cristina Sanmartín. Així, el Teatre Micalet aposta «per un elenc jove per a fer una reflexió sobre l'obediència i la creació d'opinió». L'obra, afegixen des de la sala, és «una metàfora sobre les possibilitats de manipulació de les persones, i més concretament dels adolescents».

Per tant, este muntatge sobre la tolerància, «ple de preguntes que convida en el debat i la reflexió, és molt recomanat per a joves i per a adults de totes les edats», destaquen.

Al llarg de la temporada, esta agenda cultural inclourà sessions perdutes de dissabte i quatre produccions pròpies de Companyia Teatre Micalet. Així, després d'«El Moviment» i per a tancar l'any, arribarà un altre projecte de la companyia, «Nadal a casa els Cupiello», que, una vegada més, torna a casa per Nadal, després de l'èxit de l'any passat.

A la fi de gener, la sala reprendrà «l'èxit de crítica i públic» de la temporada passada «El jardí dels cirerers», d'Anton Txèkhov. Així, la companyia tornarà a representar una de les grans obres del teatre universal, en este cas de la mà de Manuel Molins, amb direcció de Joan Peris i els actors valencians Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Cristina Garcia, Berna Llobell, Laura Romero, Ximo Solano i Guille Zavala.

I per a acabar la temporada, al maig s'estrenarà la nova producció dirigida per Joan Peris, que es troba en estos moments en procés d'el·laboració. Estarà emmarcada totalment en el 25 aniversari, que serà el 13 de maig.