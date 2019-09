Una travessia musical al voltant del món

El 20 de setembre de 1519 van partir des de Sanlúcar de Barrameda cinc vaixells a la recerca d'una ruta alternativa per a aconseguir les illes Moluques, el paradís de les espècies. Enguany es complix el 500 aniversari de l'inici d'aquella gran gesta naval, en què estava Fernando de Magallanes al capdavant, que va ser la primera circumnavegació al voltant del planeta i el guitarrista valencià Rafael Serrallet i Teatres de la Llum han ideat un espectacle musical-visual que també vol donar la volta al món. El programa titulat «Victoria: Una travessia musical al voltant del globus» s'unix a les celebracions de l'efemèrides amb una cuidada selecció de músiques acompanyades de les delicades i suggestives imatges de llum i color que Vicent Ortolà i Mariola Ponce han dissenyat per a l'ocasió.

«No existeixen molts documents que parlen sobre la importància de la música en l'expedició, però és més que probable que esta formara part de la vida quotidiana dels mariners en el seu llarg viatge. Segur que la tripulació entonava salomes en treballar (cançons marineres per a compassar les labors que es realitzen en un vaixell com arriar de veles, levar ancores...)», declara Serrallet.

El concert és un tribut a la gesta i una manera de donar a conéixer una mica més el que va succeir en aquella èpica aventura. «A més dels jocs de llums que solem crear, hi ha projecció d'imatges de pintures, gravats i mapes que ajuden a situar a l'espectador en l'itinerari del viatge. A més comptem amb marionetes de Wayang Kulik (teatre tradicional d'ombres del Sud-est Asiàtic) que han sigut dissenyades per a l'espectacle per Pak Dain, mestre titellaire malai», assenyala Ponce.

El repertori musical és molt internacional, amb obres de Desprez, Dalza, Attaignant, el cançoner de París i el cançoner de Palacio.

El concert que es va estrenar el mes d'agost a Namíbia i que ha sigut també presentat a Malàisia, forma part del Programa Oficial d'Activitats del V Centenari que ha seleccionat el Ministeri de Cultura i seguirà actiu fins a 2022, di en què la nau Victoria va tornar finalment a Sevilla. Les pròximes destinacions d'esta expedició musical seran Cambodja i Vietnam a l'octubre i el Brasil a desembre, coincidint amb l'aniversari de l'arribada de les naus de Magallanes.