'Jazz al Botànic' emet un crit pel planeta

El cicle de «Jazz al Botànic» de València ha arrancat una edició dedicada de forma simbòlica al canvi climàtic, per a reclamar més accions eficaces, en l'adreça correcta i sense demora, que puguen mitigar els efectes d'aquest canvi global.

Els encarregats d'obrir el cicle, titulat enguany com a «Jazz Climàtic», van ser The Prototype Jazz Trio ahir, en un concert que es va celebrar en l'Auditori Joan Plaça del Botànic.

Aquesta agrupació, formada per Sergio Albentosa, Miquel Casany i Felipe Cucciardi, presentà el seu últim projecte, Hammond Hits, basat en els treballs dels organistes més influents dels anys seixanta, com Larry Young i Jimmy Smith, i altres contemporanis, com Emmet Cohen i Larry Goldings, deixant-se influenciar també pel soul, boogaloo, funk i disc.

Sis concerts més completen l'agenda de «Jazz Climàtic», cadascun acompanyat d'una cita d'expert o experta en canvi climàtic, des de Maxwell Boykoff a Elizabeth Kolbert, passant per Andreu Escrivà, per a recordar que gens és etern, ni la música ni la Terra tal com la coneguem, i que les accions que portem o no avance condicionaran com mai la presència humana en el planeta.

Les propostes musicals són «igual de contundents» i van des del jazz clàssic però de so modern i fresc d'Alfie Copovi Trio, a l'estil West Coast de la música tradicional americana, mitjançant una selecció de les millors cançons de Brookmeyer a càrrec de César Cortesa Quintet, en dos concerts d'octubre.

Al novembre serà el torn del projecte de fusió Tariq d'Andrés Belmonte Quartet, que combina tradició mediterrània, música oriental i jazz modern, i al desembre d'Ales Cesarini & Payoh Soulrebel i el seu jazz minimalista que navega entre els càlids ambients del Carib de la illa de Jamaica i la solemnitat de la música impressionista francesa amb aires de Rhythm & Blues o els ritmes tribals africans, entre altres.

La Jove Big Band Sedajazz serà l'encarregada de tancar el cicle el 21 de desembre, amb un ambiciós repertori que combina estàndards i arranjaments de grans èxits del jazz amb bandes sonores, funk, rock i latin jazz.

«Jazzejant amb menuts»

També hi haurà una actuació expressament dedicada al públic infantil el 23 de novembre. Es tracta de 'Jazzejant amb menuts', un espectacle amb Josep Hernández Reillo, Francisco «Latino» Blanco i Teresa Núñez, on podran sentir, cantar, ballar i aprendre música en família.

La imatge del cicle és obra de César Barceló, il·lustrador que ha acompanyat amb els seus treballs la cartelleria de Jazz al Botànic durant les últimes dotze edicions i que ha creat un univers simbòlic al voltant de les propostes jazzístiques que s'han reunit en el Jardí i les diferents temàtiques a les quals s'ha anat dedicant cadascuna dels cicles.

Els concerts de «Jazz Climàtic» tindran lloc de setembre a desembre, en l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic a les 19.30, a excepció del concert del 23 de novembre, que està dirigit a públic infantil i serà a les 12 hores.