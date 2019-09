Política Lingüística promou diversos actes per a celebrar el Dia Europeu de les Llengües

La Conselleria d'Educació i Cultura organitza esta setmana diverses activitats socials per a celebrar el Dia Europeu de les Llengües, que es commemora el dijous. Des del divendres passat i fins al dijous, al jardí de conselleria, l'«arbre de les llengües» sona amb la música d'Alberto Rodilla, acompanyat d'informació sobre l'escultura. Esta obra de ferro i ceràmica, elaborada per l'artista Monique Bastiaans amb la col·laboració d'escoles i escoletes, torna a ser l'eix central dels actes commemoratius.

L'arbre reivindica la riquesa de la diversitat lingüística, ja que les fulles representen les 7.000 llengües vives que hi ha al món, i, alhora, és un homenatge a l'«Arbre de ciència» de Ramon Llull. A més, hi ha un expositor amb díptics on es pot consultar el procés d'elaboració, gràcies a codis QR, que també està en la web de la conselleria.

Esta setmana també es presentarà la memòria de 2018 de l'Oficina de Drets Lingüístics (ODL), on s'exposarà el nombre de reclamacions o suggeriments rebuts, així com la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València.