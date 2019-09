La ràdio "reviu" l'escola del Canto

c. ripollés

L'escola, enmig de la muntanya, este estiu. c. ripollés

Un setembre de fa 46 anys una escola rural va deixar d'obrir les portes per sempre. És l'Escola del Canto, construïda durant la segona República i situada en el terme de Benassal, molt prop del Riu Montlleó. Alguns escolars tardaven fins a dues hores en arribar. Per això l'absentisme era altíssim, i també perquè els xiquets i les xiquetes havien d'ajudar en les tasques del camp o en cuidar als animals.

Este xicotet centre va funcionar des de 1932 fins a 1973 i, ara, el podcast cultural i musical Els Viatges de Carlos Carlos, que pot escoltar-se a internet, proposa una jornada on es combinarà el senderisme, la ràdio, la literatura i la música amb l'objectiu de conèixer l'entorn de l'Escola del Cantó, a la qual anaven els xiquets i les xiquetes que vivien als masos més allunyats.

La jornada començarà a les nou del matí a les places de Vilafranca i Benassal per eixir cap a l'antiga escola. A l'arribada s'esmorzarà, a continuació tindrà lloc l'enregistrament d'un capítol especial dels Viatges de Carlos Carlos. En el podcast dirigit per Carlos Ripollés participarà l'escriptor vilafranquí Fèlix Edo Tena, autor d' El guardià de les trufes, una novel·la que té una part que es desenvolupa en la mateixa escola. L'Associació Amics de l'Escola del Canto parlaran de la rehabilitació que van realitzar el 2014. Gràcies a una campanya de microfinançament, l'aula ha passat a ser un museu i la casa del mestre un refugi lliure de muntanya.

La banda sonora del programa estarà interpretada per les músiques del duo Cau, format per Raquel Cruces i Ana Querol. Després d'un treball de recerca, s'ha preparat un repertori relacionat amb l'entorn com cançons de treball, infantils o danses. Clourà el dia amb el dinar i el concert del duo Cau.

Les persones interessades en participar han d'escriure a ripocarlos@gmail.com o inscriure's en internet abans del dijous. La inscripció val tres euros, per a sufragar l'assegurança de la ruta senderista i és gratuïta per als membres del Centre Excursionista de Vilafranca i Club de Muntanya de Benassal.

La iniciativa forma part de les activitats de la Capital Cultural Valenciana 2019 i compta amb el suport de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura, els ajuntaments de Vilafranca i Benassal, el Club de Muntanya Benassal, el Centre Excursionista de Vilafranca, l'Associació Cultural Benassal Segle XXI, i el Grup per la recuperació de la Memòria Història de Benassal. L'il·lustrador Fabio Castro ha creat el cartell.