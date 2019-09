Els Premis Iturbi celebren el seu aniversari al Teatre Principal

El Teatre Principal de València clausurarà ahir l'edició commemorativa dels Premis Iturbi amb una Gala que fou conduïda per Cashalada. Aquest tàndem únic format per Noèlia Pérez i Josep Zapater va crear la música, lletra i direcció musical de «Patito feo» i «Tic-Tac», tots dos musicals guanyadors del Premi Max a millor espectacle musical i finalista a millor composició musical («Tic-Tac»).

Durant la gala final, van actuar els pianistes Marianna Prjevalskaya, Mire Yampolsky, Luka Okros i Ángel Sanzo, que també actuaren el passat divendres al Palau de les Arts. Al Principal, es van sumar els pianistes Antonio Galera i Marta Espinós, acompanyats pels joves Carlos i Cristina Aracil. Antonio Galera ha actuat en sales com la Salle Cortot de París, el Zhongshan Vestíbul de Taipei, l'Steinway Vestíbul de Nova York o el Palau de la Música de Barcelona i ha sigut guardonat per la Yamaha Music Foundation of Europe i el Premi Iturbi de València. Molt actiu en el camp de la música de cambra, ha actuat en la Fundació Juan March, el Centre de Musique de Chambre de Paris o Música en Segura. Col·labora amb el departament d'educació dels Arts i imparteix classes en la Universitat de València.

Finalment, Marta Espinós és una de les apostes més inusuals del panorama nacional. Especialitzada a teixir relacions transversals entre la música i pràcticament qualsevol disciplina o temàtica, Marta desenvolupa una important faceta de comissària musical que combina amb la seua carrera pianística. El cap del Servei de Cultura de la Diputació de València, Josep Vidal, ha destacat l'enorme interès que han despertat les diferents activitats organitzades per la corporació en aquesta edició commemorativa, així com la gran demanda d'entrades que han tingut aquests dos últims esdeveniments.