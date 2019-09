Les gitanes «camelen». I les que no ho són, també. I tots podem «camelar», gitanos, paios i persones de qualsevol procedència, cultura, professió o costums. Però, com que el verb i el substantiu que hui reivindique que tinguen un lloc en els nostres diccionaris, i particularment, en el Diccionari normatiu valencià, són «camelar» i «camelo», vocables procedent del caló, 'llengua o parla del poble gitano', per això la columneta de hui l'he titulada «Les gitanes camelen», encara que el títol només faça referència a la mitat de la ciutadania gitana. Discriminació positiva, a favor del gènere femení. «Camelar», en la llengua caló, en principi, té el significat de 'voler, enamorar, desitjar', però en la parla col·loquial valencianocatalana, i de manera semblant en castellà, té els sentits de 'seduir, afalagar, conquistar, galantejar, adular'. També té el significat d''enganyar amb bones paraules, engatussar'. Frases amb «camelar» poden ser: «A Lluís se l'ha camelat Noèlia i se n'han anat junts de viatge», «Martínez, el constructor, es va camelar l'arquitecte municipal, per a que sobrevalorara les obres; guanyaren molts diners, però ara estan els dos en la presó».

El professor i lingüiste Joaquim Martí Mestre documenta, en el Diccionari històric del valencià col·loquial, usos de «camelar» en diferents publicacions, en valencià, de la segona mitat del segle XIX, època en què, probablement, es va introduir eixe verb, en el sentit esmentat, en el valencià col·loquial. Una paraula de la mateixa família de «camelar», i que també la tenim en l'oralitat, és «camelo», que pronunciem amb «e» oberta, fet demostratiu de la seua adaptació i integració en la parla quotidiana en la nostra llengua. Té el significat de 'notícia falsa, fingiment, aparença enganyosa'., «Les promeses electorals, a vegades són un camelo», «No et cregues això, és un camelo». Apareix en textos de Teodor Llorente, Constantí Llombart o Peris Celda, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià. Ningun dels dos vocables esmentats, «camelar» i «camelo», els registren els diccionaris normatius del valencià-català, i pense que haurien de ser arreplegats per la normativa, encara que fora com a col·loquials.

Però el DNV sí que n'arreplega altres, encertadament, del caló, com són «xaval», «dinyar/dinyar-la», «canguelo», «halar», «guipar», «calé/calés», «paio» i alguns altres. Si estos es consideren normatius, encara que siga amb la marca de col·loquial, amb igual o més motiu s'haurien d'acceptar, normativament, el verb «camelar» i el substantiu «camelo», paraules entenedores i usuals en la nostra parla.

I la paraula «gitana», presa adjectivalment, referida a una xica o xiqueta, té connotacions positives, agradables, com 'afalagadora, seductora, engatussadora', 'afalagar per a aconseguir alguna cosa', «Mira que la meua neta és gitana, se les sap totes per a traure'm 'lo' que vol!».

Per cert, esperem que quan s'accepten normativament «camelar» i «camelo», a ninguna ment «il·luminada», amb poder decisori, se li ocórrega proposar que la ele d'eixes dos paraules s'escriguen com a geminades (l·l). Ja en tenim prou amb 1.600 i tacó, com registren alguns diccionaris (el DNV, 1.599), que mai les hem fetes geminades. Però d'eixa lletra composta, en parlarem un altre dia.