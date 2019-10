La Cabina complix 12 anys i continua amb «ganes d'oferir els millors migmetratges del món»

La Cabina - Festival Internacional de Migmetratges de València celebra la seua 12a edició del 21 al 29 de novembre amb 27 cintes, seleccionades entre els més de 500 rebudes de diverses parts del món, i «moltíssimes ganes d'oferir el millor del migmetratge internacional».

Els més de 500 films rebuts de tot el món per a participar en La Cabina són "la prova que el festival de València està consolidat internacionalment com el festival de referència de pel·lícules de mig format", destaca l'organització. I és que, hi haurà obres de països com el Brasil, l'Argentina, Mèxic, els Estats Units, el Canadà, Suècia, França, Rússia, Iran, Algèria o la Xina.

El Centre Cultural La Nau es reafirma com una de les seus principals, i acollirà els actes d'inauguració i clausura; la Filmoteca acollirà la Secció Oficial; i es suma La Mutant, per a activitats paral·leles, on hi haurà una «sorpresa». La Cabina està coorganitzat per l'Aula de Cinema de la Universitat de València, l'Institut Valencià de Cultura, la Conselleria de Cultura i la Diputació de València, amb el patrocini de Cervesa Túria i Caixa Popular.