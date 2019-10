Els "valentúbers" reclamen el seu espai a YouTube

Difondre la tasca dels qui creen vídeos a YouTube en valencià. Este es l'objectiu i la missió de Valentúbers, un portal web editat per la periodista Rosella Espinós, que el va crear tenint present que el món del YouTube en la nostra llengua necessita d'un espai de difusió propi i actualitzat.

Valentúbers és, per tant, un espai on es done veu al gran ventall de propostes que fan els youtubers valencians i, també, que fomente la creació de nous canals i busca promoure i normalitzar el valencià en este àmbit digital. Este nou web l'ha dissenyat l'estudi Grafema conjuntament amb la Plataforma per la Llengua del País Valencià, organització no governamental que treballa per a promoure el valencià com a eina de cohesió social, i Acicom.

La presentació del web de la revista Valentúbers va tindre lloc el passat dilluns 30 de setembre al Centre Cultural Octubre de València. A l'acte participaren persones relacionades amb la creació de la revista com Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Rosella Espinós, periodista i creadora de la revista, Carles López, comunicador, i Sergi Moyano, redactor de la revista digital.

En les seues intervencions es va destacar la importància de crear una revista de YouTubers en valencià i de lluitar perquè el valencià no es quede enrere i tinga un espai dins dels nous formats comunicatius. A l'acte acudiren periodistes com Amàlia Garrigós, persones interessades en el projecte i un bon grapat de valentúbers com el canal Patapum Pampam, Emma Tomàs de Diàlegs, Frank Surimi, Sénia (Els llibres de Sénia) o Marta Meneu-Borja (La Prestatgeria de Marta).

A més, samarretes, enganxines i separadors de llibres arrodoniren una gran trobada que ha suposat un gran èxit, tant pel nombre d'assistents com per l'ambient i el ritme de l'acte. L'equip de la revista Valentúbers ja es troba preparant nous projectes per tractar d'ampliar i fer créixer este novedós mitjà de comunicació.