Manises tornarà a ser medieval el cap de setmana

Una de les actuacions per a públic familiar de l'edició passada.

Una de les actuacions per a públic familiar de l'edició passada. levante-emv

L'Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Turisme i Promoció de la Ceràmica, ha organitzat el XXII Mercat Medieval que tindrà lloc durant este cap de setmana, des de demà fins a diumenge, pels carrers del centre històric.

El mercat medieval comptarà amb artesans, mercaders i taverners. Este ambient únic, farà que els visitants s'endinsen en l'època medieval gràcies a xanquers, músics, geperuts o faquirs, així com ferrers i escultors de pedra i fusta. I per a menjar, berenar o sopar, el mercat disposarà de taverna, forn i soc àrab amb teteria, on es podrà gaudir de la gastronomia més autèntica.

A més, este mercat estarà amenitzat amb música d'època, les mil danses de l'edat mitjana, personatges itinerants i actuacions especials. Els més xicotets podran gaudir d'un àrea infantil amb jocs de taula de l'edat mitjana, carrusel de cadires i la nòria medieval així com realitzar diferents tallers en la Caseta Infantil. Tanmateix, com és tradició, les capitanies Mora i Cristiana realitzaran les seues particulars «entraetes».

Segons el regidor de Turisme i Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament de Manises, Xavier Morant, «poder celebrar la XXII edició del Mercat Medieval és molt bona notícia. Un any més, s'ha tornat a apostar per ubicar este viatge al passat al centre històric i revitalitzar així el barri i els negocis de la zona».

Per a completar este cap de setmana d'activitats, l'empresa encarregada de l'organització del mercat medieval, amb la col·laboració de la regidoria de Turisme de l'ajuntament, han preparat un concurs fotogràfic a través de la xarxa social Instagram. Per a participar-hi s'haurà de publicar una fotografia realitzada al mercat medieval de Manises, seguir i etiquetar @lafraguadevulcano i incloure l'etiqueta #manisesmedieval.

La fotografia guanyadora del premi de 100 euros es decidirà mitjançant un jurat i es triarà entre les tres imatges (de diferents usuaris) que hagen obtingut el major número de likes una vegada es tanque el concurs, el pròxim dilluns, 7 d'octubre, a les 14 hores.

Per últim, la Regidoria d'Igualtat instal·larà durant els tres dies un punt violeta, un espai la finalitat del qual és conscienciar, previndre i gaudir la festa davall el respecte cap a les dones, lliures d'assetjament i humiliació masclista.