El folklore ressona a València i Vilafranca

L'Institut Valencià de Cultura ha organitzat per quart any consecutiu el «Dia del Cant Valencià d'Estil», que enguany ha tingut lloc a Vilafranca, capital cultural valenciana 2019 juntament amb Altea. Hui li tocarà el torn a València, com és habitual des de 1998.

Durant aquests dos dies, un grup de cantadors mostraran totes les variants del cant d'estil i les 'albades' de l'Horta, que sempre han estat presents en la vida quotidiana, tant en moments especials i de celebració com en activitats habituals com el treball, i són manifestacions de la música tradicional valenciana que es posen en valor mitjançant aquestes activitats, han explicat des de la Generalitat en un comunicat.

La funcionalitat primitiva i original, tant de les cançons d'estil com de les 'albades', era la de ser utilitzades en les rondes, «aquells passejos informals pels carrers en què la música i el cant donaven substància a sentiments aduladores, amorosos i galants (a voltes també grollers) dirigits a núvies, fiesteros o autoritats en general». Durant el segle XIX i el començament del XX, les rondes, en què es cantava de manera espontània amb permís de l'autoritat o no, eren una activitat festiva molt freqüent en els pobles no massa grans i en l'àmbit rural.

A Vilafranca, l'actuació itinerant va començar ahir a les 17.30 hores en la plaça d'en Blasc d'Alagó, i passà pels carrers Major i en Pons, per la plaça de la Llotja i la plaça del Portal de Sant Roc, per a arribar en la plaça de l'Esglèsia, on a les 19.00 hores va tindre lloc l'actuació en l'escenari.

A València, el dia del cant d'estil començarà amb una actuació itinerant a les 17.30 hores, que recorrerà el trajecte entre l'Almodí i la plaça del Carme, per a concloure amb una actuació a les 19.30 hores en l'escenari del claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània.

Al cant d'estil i les 'albades' estaran els cantadores i cantadoras Isabel de Quart, Paquita la del Pedralbí, Tatiana Prades, Maria José de Castellar, Xavier de Bétera, José de Castellar, Raúl del Puig i Joan de la Malva-rosa. Al vers estaran els versadores Paco de Faura i Fernando el Rallat.

A l'acompanyament instrumental estaran els músics de corda de Godella (Pep Juste al guitarrón, Julián Romero a la guitarra i Pepe Balaguer a la guitarra) i els músics de vent de Bétera (Víctor Gámez al trombó, Carlos Sánchez a la trompeta i Enrique Doménech al clarinet). Finalment, les dolçaines i el timbal aniran a càrrec de l'Associació Llorca Música Tradicional. La coordinació i documentació de les jornades ha anat a càrrec de Jordi Reig.